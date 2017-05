2017-05-30 15:01:00.0

Ulm Tote Stars treffen auf lebende Talente

Am Mittwoch gibt es im Theater Ulm zum ersten Mal „Dead or Alive? Music!“. Die Veranstaltung soll dem Slam-Format neue Impulse geben.

Lebende gegen Tote: Das ist nicht nur in diversen Zombie-Serien ein Erfolgsmodell, sondern seit einiger Zeit auch im Theater Ulm. Doch traten bislang Dichter auf der Bühne gegeneinander an, messen sich nun die Musiker: Am Mittwoch, 31. Mai, 20 Uhr, gibt es zum ersten Mal „Dead or Alive? Music!“.

Die Regeln orientieren sich an den üblichen Poetry-Slam-Vorgaben: Erlaubt sind nur eigene Songs, jeder hat sieben Minuten Zeit, das Publikum zu überzeugen. Daniel Grünauer vom Theater moderiert den Abend zusammen mit Dana Hoffmann. „Wir wollten das Format weiterentwickeln“, sagt Grünauer. Nach acht Jahren „Poetry! Dead or Alive?“ sei der „Wow-Effekt“ etwas weg. Zudem gebe es „einige Kollegen im Haus, die gut singen können“.

Und die trauen sich auch etwas: Bei den Toten läuft einiges an Prominenz auf: die Country-Legenden Johnny Cash und June Carter, Soul-Röhre Amy Winehouse, die französische Chansonlegende Edith Piaf sowie die Kölner Schlagersängerin Trude Herr. Dabei ist bisweilen auch Verwandlungskunst gefragt. Ihre Herausforderer sind nicht ganz so populär, dafür quicklebendig und überwiegend sogar ziemlich jung: die Augsburger Liedermacherin Stacia, das Zwillingsduo Undine & Roxane aus Herbrechtingen, die Straßenmusik-erfahrene Roadstring Army aus Ulm und Singer-Songwriter Koje alias Sebastian Schwaigert, früher Sänger bei den regionalen Punkrock-Größen Benzin. Alle Künstler werden von einer eigens zusammengestellten Combo begleitet: Philipp Solle (Piano), Igor Schiele (Bass) und Christian Krischkowsky (Drums).

Der Zuspruch seitens des Publikums ist jedoch noch eher verhalten: Weil bislang erst rund 120 Tickets verkauft wurden, wird die Veranstaltung vom Großen Haus ins Theaterfoyer verlegt. „Vielleicht liegt es am schönen Wetter“, vermutet Grünauer – und sieht durchaus die positiven Seiten: „Im Foyer ist man näher dran.“

Karten gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0731/161-4444, unter theater.ulm.de oder an der Abendkasse. (mgo)