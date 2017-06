2017-06-03 11:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Touristen sollen die Bundesfestung stürmen

Pünktlich zum Aktions-Sonntag „Tag der Festung“ werden die riesigen Verteidigungsanlagen Teil einer europaweiten Kulturroute. Die Erwartungen sind groß. Von Oliver Helmstädter

Auf der Wilhelmsburg tut sich was: Schon bevor am Freitagabend die Verdi-Oper unter freiem Himmel Premiere feierte, ließ sich in den neuen Garderoben und dem Orchesterraum, erkennen, was durch Investitionen in der Trutzburg möglich ist: Neue Fenster, neuer Parkettboden, frisch gekalkte Wände plus Heizung– und schon wird es hier wohnlich. Freilich nur ein kleiner Schritt: Ein Blick hinter die Brandschutztüren der sanierten Ecke zeigt, dass es noch ein weiter Weg ist, angesichts von 570 weitgehend ungenutzten Räumen. Am Sonntag, 5. Juni, wird es für jedermann am „Tag der Festung“ möglich sein, einen Blick in diesen monumentalen Bau zu werfen: Von 10 Uhr bis 16 Uhr werden regelmäßig kostenlose Führungen – auch spezielle für Kinder – angeboten.

Auf 16 Veranstaltungsorte in Ulm und Neu-Ulm verteilen sich die vom Förderkreis der Bundesfestung. Wie Michael Hartlieb, der zweite Vorsitzende des Förderkreises betont, sei es „dringend notwendig“ durch derartige Veranstaltungen auf die Bedeutung der Anlage aufmerksam zu machen. Zu viel Substanz werde immer noch zertört, beispielsweise in den vergangenen Jahren durch den Bau der Wohnanlage am Neu-Ulmer Jahnufer. Die Proviant-Magazine seien alles andere als behutsam in den Neubau integriert worden. „Räume wie Kathedralen“, seien zerstört worden.

ANZEIGE

Auf die überragende Bedeutung der Bundesfestung macht seit Freitag die Mitgliedschaft in einer Vereinigung von Festungsmonumenten aufmerksam. Das Europäische Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk vereint bisher 30 Städte und Regionen unter einer gemeinsamen Marke. Als Nicht-Regierungsorganisation will sie den europäischen Festungstourismus und das internationale Festungsmarketing auf eine neue Qualitätsstufe heben. Tourismus soll neue Einnahmen für die Erhaltung und Nutzung des Kulturerbes Festungsmonumente generieren. Eine Plakette mit der Aufschrift „Forte Cultura“ prangt künftig an noch nicht bekannter Stelle auf der Bundesfestung. Mit einer Kulturroute unter diesem Namen werden erstmals touristischen Angebote der Festungsmonumente in Zentraleuropa präsentiert, besonders im Kulturtourismus und im Aktivtourismus.

Der Jahresbeitrag der Doppelstadt von 600 Euro ist eher symbolischer Natur, wie Dirk Röder vom Netzwerk bei der Vertragsunterschrift betonte. Vielmehr gehe es um ein Netzwerk, das förderlich sei für die Entwicklung touristischer Konzepte. Konkrete Projekte – etwa in Zusammenarbeit mit anderen Donaustädten – müssten dann extra finanziert werden. Bundesfestungen seien auch heute noch monumentale Bauwerke, die Ihresgleichen suchen. Mit ihrer Größe und entwaffnenden Funktionalität zählten sie zu den herausragenden Vertretern der Militär-Architektur. Ulm habe schon tolle Möglichkeiten wie etwa den Festungsweg, den Theatersommer auf der Wihelmsburg. Das sei der richtige Weg um Festungen aus der Militär-Ecke zu holen, die touristisch nur ein kleines Klientel von Experten anspreche.

Die Wirkung der Wihelmsburg verfehlt ihren Effekt selten: „Jeder ist baff, der vor ihr steht“, sagte Ulms Sozialbürgermeisterin Iris Mann bei der Übergabe der Plakette. Die Burg und die schiere Größe der ganzen Anlage sei schlichtweg einzigartig. „Wir wollen diesen Schatz nun über die Region hinaus bekannt machen.“ „Forte Cultura“ sei ein guter Weg.