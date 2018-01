2018-01-26 06:00:00.0

Ulm Tradition in Gefahr: Biergarten Liederkranz ohne Pächter

Dem Liederkranz in Ulm fehlt ein Pächter. Warum es Gastronomen in der Friedrichsau schwer haben. Von Oliver Helmstädter

Der Biergarten Liederkranz in Ulm ist eine Institution. Doch nun droht der Traditionsgaststätte ein dauerhafter Dornröschenschlaf. Wie die Ulmer Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, lief der Pachtvertrag mit einem Ulmer Wirt im Sommer aus. Ein Nachfolger scheint nicht in Sicht.

Der Eigentümer der Immobilie ist die Stadt Ulm. Pressesprecherin Marlies Gildehaus spricht von einem „erheblichen Sanierungsbedarf auf der ganzen Anlage. Wer das Gebäude mit seinem charakteristischen Bühnenhäuschen kennt und schon einmal die Küche betreten hat, den dürfte es nicht wundern, wenn hier eine Millionensumme zusammen kommt. Der Umfang einer unumgänglichen Sanierung hänge freilich mit der künftigen Nutzung zusammen. „Wir suchen jetzt Ideen“, sagt Gildehaus. Wie Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch jüngst am Rande einer Veranstaltung sagte, wäre unter Umstände auch eine nicht-kommerzielle (Zwischen-) Nutzung als eine Art Kulturzentrum denkbar. Kultur ist in den Gemäuern schon seit vielen, vielen Jahren. Liederkranz ist der Name der 1825 gegründeten größten aller Ulmer Biedermeier-Gesellschaften. 1872 das Baugesuch eingereicht, 1893 folgte der Bau der Musik- und Sängerhalle.

Der Liederkranz war also ein Rückzugsort für die Kultur der Frühromantik. In den vergangenen Jahren war der Biergarten auch ein verlässlicher Hafen für andere Musikrichtungen: So spielten hier etwa die Punkrocker Street Dogs aus Boston, die Kassierer oder zahlreiche Combos beim jährlichen Festival „Bands gegen Rechts“.

Klar ist: Ohne eine Großinvestition, die letztlich der Ulmer Gemeinderat absegnen muss, wird kaum ein Pächter zu finden sein. Der erfahrene Großgastronom Eberhardt Riedmüller (Barfüßer), der selber komplett saisonabhängige Biergärten wie jenem im Neu-Ulmer Glacis betreibt, sagt warum: „Es ist schon verdammt hart, wenn man fast komplett auf das Wetter angewiesen ist.“ Zumal sich in die Friedrichsau bei Regen keine Passanten zu verirren. Zudem sei es eine groß Schwierigkeit, sich jeden Sommer das Personal neu zusammen zu suchen.

Davon kann auch Stefan Beilhardt, der Geschäftsführer des benachbarten Biergartens Teutonia ein Lied singen. Seit 2014 bewirtet er zusammen mit seiner Frau die andere Friedrichsau-Traditionsgaststätte, die ebenfalls der Stadt Ulm gehört. Grundsätzlich gehe sein Konzept auf: Komplett auf Regionalität zu setzen, sei die richtige Entscheidung gewesen. Doch es sei grundsätzlich schwierig bei nur vier bis fünf lohnenden Monaten im Jahr über die Runden zu kommen. Immerhin könne er seinen Küchenchef Ernst Eckert, der zuletzt im Hofbräuhaus in München tätig war, ganzjährig halten.

Dabei helfe, dass die Teutonia-Küche Kindergärten beliefere. Das Bedienungspersonal müssen die Beilhardts allerdings jedes Jahr wieder neu gewinnen. Den Liederkranz sieht der Teutonia-Chef nur indirekt als Konkurrenten. Denn wenn in der Au mehr geboten werde, locke dies auch mehr Gäste. Möglichst solle ein neues Liederkranz-Konzept das Angebot in der Au ergänzen. Und nicht durch ein ähnliches Angebot mit der Teutonia direkt in Konkurrenz treten.

So wie etwa die dritte Traditionswirtschaft im Bunde der Friedrichsau. Die im August 1811 gegründete „Hundskomödie“. Sie galt als Heimstatt der bedeutendsten Ulmer Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, die der rein geselligen Zusammenkunft gedient haben soll. Im Zuge der Landesgartenschau 1980 wurde die Ur-Hundskomödie zwar abgerissen. Den Namen trägt aber heute noch immer ein Pizzeria an gleicher Stelle.