2018-01-18 06:00:00.0

Ulm Träume auf zwei Rädern locken nach Ulm

Zur Motorradmesse Wheelies werden am Samstag und Sonntag über 20.000 Besucher erwartet. Was dort zu sehen ist. Von Oliver Helmstädter

Es ist angerichtet, zur achten Ausgabe der Motorradmesse Wheelies, die am Samstag ihre Tore öffnet. Veranstalter Eberhard „Ebbse“ Hermann ist längst gelungen, was er 2012 vollmundig nach erfolglosen Vorgänger-Motorradmessen ankündigte: Ein fester Bestandteil der Branche zu werden. Freilich half, dass der Veranstalter unter Bikern seit vielen Jahren einen Namen hat: Hermann ist

Herausgeber und Redakteur des achtmal jährlich erscheinenden, deutschlandweit kostenlos verteilten Motorradmagazins Wheelies, das der Messe auch den Namen gibt.

„Wir sind voll ausgebucht“, sagt Hermann und freut sich weniger über die Masse, sondern mehr über Klasse: Deutschlandpremiere feiere etwa die neue KTM Duke 790 oder Suzuki stelle erstmalig in Deutschland (durch S Team Offingen) sämtliche tourentauglich ausgestatteten Neumodelle 2018 aus. Außerordentlich selten zu sehen sei auch die BMW HP4 Race mit Vollcarbon-Rahmen und Vollcarbon-Rädern. Gleiches gelte für die Ducati 1100 Panigale V4 mit 214 PS und auf Wunsch auch mehr.

300 Motorräder auf 9000 Quadratmetern

In allen drei Messehallen sowie im Foyer seien sämtliche 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche komplett vermietet, freut sich Hermann. „Über 300 Motorräder stehen zum Anfassen, Probesitzen und natürlich zum Kaufen bereit.“

Mit mehr als 20000 Besuchern rechnet der Veranstalter, ob es auch mehr werden, hänge wie immer vom Wetter ab. Wenn es schneit, zieht es freilich weniger Biker auf die Messe. Mit „back to the roots“, also „zurück zu den Wurzeln“, beschreibt Hermann den Trend in der Motorradbranche. Bei Kawasaki etwa besinne man sich wieder auf die Zeiten der ZModelle, deren Design nun wiederbelebt werde. Auch Honda gehe mit der CB1000R einen ähnlichen Weg.

Als Anziehungspunkt fungieren neben sämtlichen Modellen aus dem Hause Harley Davidson auch die chromblitzenden und sündhaft teuren Exoten: Mit Bike Schmiede Süd, H&B Motorcycle und Highland Motorcycle stellen Custombikespezialisten ihre rollenden Kunstwerke aus.

Öffnungszeiten

Am Samstag, 20. Januar, von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. Januar, von 10 Uhr bis 17 Uhr. Eintritt: Acht Euro ab 14 Jahren. Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre haben freien Eintritt.