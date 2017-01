2017-01-26 05:00:00.0

Weissenhorn Trauernde sollen am Waldfriedhof nicht mehr im Regen stehen

Der Stadtrat will das Provisorium auf dem Waldfriedhof in Weißenhorn durch eine neue Aussegnungshalle ersetzen. Von Jens Noll

Für die Pfarrer Bernhard Mooser und Andreas Erstling ist die Situation für Trauernde am Weißenhorner Waldfriedhof nicht mehr tragbar. Die provisorische Aussegnungshalle ist ihrer Ansicht nach kein würdiger Raum für Beerdigungen. „Das Dach reicht häufig nicht aus“, sagt der katholische Pfarrer Mooser. „Darunter finden neben dem Sarg oder der Urne höchstens die engsten Angehörigen des Verstorbenen Platz.“ Viele Leute müssten deshalb bei Regen, Schnee und Wind ungeschützt oder mit Regenschirm im Freien ausharren. Diese unangenehme Situation haben die beiden Pfarrer auch Bürgermeister Wolfgang Fendt und den Stadträten in einem Brief geschildert – und ihren Wunsch nach einer neuen Aussegnungshalle formuliert.

Bereits im Herbst hat sich die SPD-Fraktion der Sache angenommen und beantragt, im Zuge einer Neukonzeption der Friedhöfe eine dauerhafte Lösung für die Aussegnungshalle im Waldfriedhof zu finden. Am Montagabend hat nun der Stadtrat dem Projekt eine „Initialzündung“ gegeben, wie der Zweite Bürgermeister Ernst Peter Keller (CSU) sagte.

ANZEIGE

Es sei unumstritten, dass man am Waldfriedhof etwas machen müsse, sagte Stadtrat Michael Schrodi (CSU). Er wollte allerdings wissen, was genau unter einer Aussegnungshalle zu verstehen sei. Genau das will die Stadtverwaltung in einer Projektgruppe erörtern, der Verwaltungsmitarbeiter, Stadträte, die beiden Pfarrer und örtliche Bestatter angehören sollen.

Pfarrer Mooser sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass der Neubau ein abgeschlossener Raum mit Platz für 100 Menschen sein sollte, der allen Weltanschauungen und Religionen zur Verfügung steht. Eine vernünftige Lautsprecheranlage und Sitzgelegenheiten sollte das Gebäude ebenfalls bieten.

Thomas Schulz (SPD) betonte in der Stadtratssitzung, dass ältere Menschen im Waldfriedhof generell mehr Sitzplätze und Aufenthaltsmöglichkeiten benötigten. Zu den Mängeln des Friedhofs zählte er außerdem, dass Parkplätze fehlten. Schulz’ Fraktionskollege Herbert Richter wies zudem darauf hin, dass sich die Trauerkultur verändere. Damit hatte die Partei im Herbst auch ihren Antrag begründet. Denn immer mehr Beerdigungen würden ohne kirchliche Trauerfeier stattfinden. Man brauche somit auf dem Friedhof einen geeigneten Raum für Ansprachen.

Michael Schrodi riet allerdings dazu, bei der Neukonzeption der Friedhöfe und den Planungen für die neue Aussegnungshalle mit Fingerspitzengefühl vorzugehen. „Der Alte Friedhof in der Stadt wird immer leerer“, sagte er. Ein Neubau würde den Waldfriedhof noch attraktiver machen. Bürgermeister Keller sagte, dass die Projektgruppe auch diese Punkte in ihre Vorplanungen einfließen lassen müsse. Auf Nachfrage von von Werner Weiss (WÜW) bestätigte Keller, dass für die Planungen der Aussegnungshalle Geld im neuen städtischen Haushalt bereitgestellt wird. Über das Zahlenwerk wird der Stadtrat erst Anfang Februar beraten.

Konkret hat das Gremium nun die Stadtverwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Projektgruppe die Planung der neuen Aussegnungshalle anzugehen. Der daraus resultierende Entwurf wird noch einmal dem Stadtrat vorgelegt, bevor sich ein Planungsbüro an die Arbeit machen kann. Ziel ist, das Bauwerk im nächsten Jahr zu errichten.