2017-05-09 18:00:00.0

Weißenhorn Trickbetrüger am Telefon haut Frau übers Ohr

Der Anrufer verschaffte sich einen Fernzugriff auf den Computer der Weißenhornerin und ließ sich Geld überweisen. Die Masche ist der Polizei nicht neu.

Ein unbekannter Anrufer hat sich am Samstagvormittag Zugriff auf den Computer einer Weißenhornerin verschafft und Geld vom Konto der Frau überwiesen. Wie die Polizei mitteilt, gab sich der Mann am Telefon als Mitarbeiter eines weltweit tätigen Computer- und Software-Unternehmens aus. Er erklärte in englischer Sprache, dass der Rechner der Frau mehrere Fehlermeldungen und einen Virenbefall aufwies. Die Frau glaubte ihm offenbar und ließ letztendlich einen Fernzugriff auf ihren Rechner zu. Dadurch verschaffte sich der Unbekannte laut Polizei die völlige Kontrolle über den PC.

Anschließend teilte der Anrufer der Frau mit, dass auch ihr Online-Banking gefährdet sei und forderte sie auf, drei TAN-Buchungen zum Test auszuführen, um den Schutz wieder zu aktivieren. Die Frau folgte den Anweisungen des Unbekannten. Bei den Überweisungen ging auch tatsächlich Geld von ihrem Konto weg. Aus Sicht der Polizei kam sie dabei noch glimpflich davon: Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Der Täter hätte mit dieser Vorgehensweise durchaus noch mehr Geld überweisen können.

Die Kontodaten der Empfänger jedenfalls sind den Ermittlern bereits bekannt. Sie sind in mehreren ähnlichen Fällen in ganz Bayern in Erscheinung getreten. Deshalb nimmt die Polizeiinspektion Weißenhorn diesen Fall zum Anlass, vor der bereits seit längerem bekannten Betrugsmasche zu warnen. (az)