2017-10-04 09:00:00.0

Senden/Günzburg Trio klaut Solarmodule im großen Stil

Die Beute hatte einen Wert von 200000 Euro. Warum zwei erheblich vorbelastete Brüder aus Senden die Taten gestehen und mit Bewährungsstrafen davonkommen. Von Wolfgang Kahler

Sie hatten es ziemlich leicht und klauten in großem Stil: Drei Täter drangen mit Originalschlüsseln in eine Lagerhalle in Ellzee im Kreis Günzburg ein und schafften Solarmodule, Maschinen, Kabel und Zubehör im Wert von rund 200000 Euro weg. Zwei Brüder aus Senden standen jetzt wegen schweren Bandendiebstahls vor dem Schöffengericht, ein weiterer Komplize ist noch nicht ermittelt.

Bei den drei Beutezügen im Juni 2016 fielen dem Trio mindestens 70 Solarmodule, dazu mehrere hochwertige Werkzeugmaschinen, diverses Elektromaterial und sogar Bürostühle in die Hände. Als die Polizei in Regglisweiler im Alb-Donau-Kreis das Lager der drei aushob, waren zwei Tieflader notwendig, um das Diebesgut abzutransportieren. Auf die Spur der Täter waren die Ermittler gekommen, als sie bei der betroffenen Firma die zuletzt ausgeschiedenen Mitarbeiter überprüften. Als Kopf der Bande wurde ein 41-jähriger Spätumsiedler aus Russland ermittelt, unterstützt von seinem sieben Jahre jüngeren Bruder.

ANZEIGE

Erst mit fast einstündiger Verzögerung begann die Gerichtsverhandlung. Mehrfach besprachen sich die Verteidigerinnen mit den Angeklagten, dann war das Brüderpaar zum Geständnis bereit. Die Vorsitzende Richterin Franziska Braun stellte dafür eine Freiheitsstrafe zur Bewährung in Aussicht, der Strafrahmen für schweren Bandendiebstahl liegt zwischen einem Jahr und zehn Jahren. An die Daten der einzelnen Diebstähle könne er sich nicht erinnern, ließ der Haupttäter durch seine Anwältin erklären. Der 41-Jährige habe sich damals in einer schwierigen Situation befunden. Wegen Insolvenz seiner eigenen Firma für Solaranlagenmontage hatte sich ein Schuldenberg von 50000 Euro angesammelt. Außerdem nahm er in dieser Zeit Drogen. Als Lösung sei ihm die Idee mit dem Diebstahl gekommen.

„Als ich mein Auto putzte, habe ich die Schlüssel von der Firmenhalle in Ellzee gefunden“, begründet der Sendener die einfache Suche nach einem geeigneten Tatort. Gemeinsam mit seinem Bruder und einem weiteren Komplizen, der bis heute unbekannt ist, wurden die Solarmodule und das andere Diebesgut unter anderem mit einem firmeneigenen Gabelstapler auf einen ebenfalls geklauten Anhänger geladen und zur Werkstatt des Schwagers in Regglisweiler gebracht. Um den Verdacht nicht sofort auf ihn fallen zu lassen, hatte der 41-Jährige versucht, einen Einbruch vorzutäuschen. Die Polizei ließ sich dadurch aber nicht auf die falsche Spur locken, sondern bemerkte rasch die Finte, wie ein Beamter als Zeuge aussagte. Auf die Frage von Richterin Braun, warum die Bande nach den drei Diebeszügen aufhörte, lautete die Antwort des Haupttäters: „Weil kein Platz mehr da war“, um die Beute zu horten.

Die beiden Angeklagten sind juristisch gesehen keine unbeschriebenen Blätter. Sie sind schon häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, wie die zahlreichen Einträge im Bundeszentralregister zeigen. Sie reichen von Betäubungsmitteldelikten über Autofahren unter Drogen und ohne Führerschein, bis zu Diebstahl und schwerem Raub. Beide haben dafür schon mehrere Jahre im Knast verbracht.

Das Urteil des Schöffengerichts entsprach exakt den Anträgen von Verteidigerinnen und Staatsanwältin. Letztere hatte für den Haupttäter zwei Jahre Haft auf Bewährung verbunden mit einer Auflage von 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit gefordert, für den Bruder ein Jahr und zehn Monate, ebenfalls auf Bewährung. Der 41-Jährige muss außerdem eine Schuldnerberatung besuchen, sein Bruder muss sich einer Drogentherapie unterziehen. Bei beiden Angeklagten wurde eine günstige Sozialprognose gesehen. Richterin Braun wies darauf hin, dass der Nachweis des schweren Bandendiebstahls ohne Geständnis kaum möglich gewesen wäre.