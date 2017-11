2017-11-08 07:00:00.0

Ulm US-Diplomat will von Ulmer Uni lernen

Generalkonsul James Herman besucht Ulm und appelliert an Partnerschaft und Freundschaft mit den USA. Worin er einen Vorsprung bei seinem Land erkennt. Von Ludger Möllers

Der amerikanische Generalkonsul James Herman lacht gern, viel und ansteckend: Er möchte, dass die Menschen ins Gespräch kommen, sich verstehen. Trotz aller Irritationen im deutsch-amerikanischen Verhältnis: „Gerade jetzt müssen wir miteinander reden!“

Der Mann mit dem Cowboy-Hut, der an diesem grauen Dienstagmorgen beim Ulmer Bootshaus aus seinem schwarzen, schwer gepanzerten Geländewagen steigt, legt außerhalb offizieller Termine offenbar wenig Wert auf diplomatisches Gehabe. Die Krawatte hat er abgelegt. Erst der Blick auf die Visitenkarte zeigt: Er ist einer der mächtigsten Männer, den die USA nach Europa entsandt haben.

Generalkonsul James Herman besucht die Uni Ulm

Seit 2015 ist der 57-Jährige in Frankfurt im Rang eines gesandten Botschaftsrats tätig. Als Stellvertreter des US-Botschafters in Südwestdeutschland leitet er das weltweit größte amerikanische Konsulat. Zuvor war er im Außenministerium in Washington für Personalangelegenheiten und den Konsularbetrieb zuständig und führte die Aufsicht über das Drei-Milliarden-US-Dollar-Budget. Und er war „auf Posten“ in Indien, El Salvador, Guatemala, Japan, Italien und China.

In Ulm hat sich Herman schon an der Uni umgeschaut. Er will die erfolgreiche Ausbildung in den naturwissenschaftlichen Fächern, die Vernetzung universitärer mit praxisbezogener Forschung und die Verlinkung von Universität mit den innovativen Unternehmen im Science Park kennenlernen. Auch Möglichkeiten des internationalen Austauschs werden angesprochen. Es gibt Anschauungsunterricht bei der Untersuchung von Stammzellen. Herman wirft einen Blick auf lebende Mäuse: Es geht um Fragen des Alterungsprozesses. Nach einem Besuch im Institut für Quantenoptik, wo es um die Schwingung von Atomen geht, gesteht er: „Ich habe nur einen Bruchteil verstanden.“ Dem Diplomaten ist es wichtig, dass andere verstehen.

Die Beziehung der beiden Staaten ist wie eine Ehe

Am Montag hat Herman bei Porsche in Stuttgart über die duale Ausbildung gesprochen, davon wolle man lernen. Auf der anderen Seite könne Deutschland sich von den USA viel abschauen, zum Beispiel den Umgang mit Flüchtlingen. Es habe ihn zutiefst beeindruckt, dass die Kanzlerin den Flüchtlingen die Türen öffnete. Aber in den USA sei man viel unbürokratischer, etwa bei der Arbeitsaufnahme.

Zur Politik von US-Präsident Donald Trump äußert sich Herman nicht: „Ich weiß nicht, ob es meinen Job schwieriger macht. Es macht ihn interessanter.“ Die deutsch-amerikanische Partnerschaft habe sich nicht verändert. „Diese Partnerschaft ist unglaublich wichtig, und sie wird weiter bestehen.“ In der bilateralen Beziehung sei es wie in einer Ehe, in der es kriselt. Das beste Rezept: „Wir müssen mehr miteinander reden.“

Am heutigen Mittwoch reist Herman nach Aalen, um dort Schulklassen den Umweltpreis „Going green“ der US-Botschaft und anderer Träger zu überreichen. Gleichzeitig will er für den Schüleraustausch zwischen den beiden Staaten werben. Der Mann mit dem Cowboy-Hut hat eine schwierige Mission vor sich. Ein wenig für diese Aufgabe habe er in Ulm gelernt: „Die Stadt ist international, die Menschen respektieren sich - und sie reden miteinander.“