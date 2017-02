2017-02-02 21:00:00.0

Neu-Ulm Überwachungskameras filmen Schlägerei

Alles anders als zunächst gedacht: Neu-Ulmer Gericht stellt Prozess gegen zwei junge Männer ein.

Wie schnell sich ein Prozess drehen kann, hat sich gestern am Neu-Ulmer Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Bernhard Lang gezeigt. Auf der Anklagebank saßen ein 21-jähriger Neu-Ulmer und ein 27-jähriger Ulmer. Ihnen wurde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Mehrere Zeugenaussagen belasteten die beiden jungen Männern. Doch dann brachte einer der beiden Verteidiger Videoaufnahmen ins Spiel – und das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingestellt.

Die Tat, um die sich der Prozess drehte, ereignete sich im August 2015. Kurz vor ein Uhr nachts waren die beiden Angeklagten zur Esso-Tankstelle in der Ringstraße in Neu-Ulm gefahren, um Alkohol zu kaufen. Mit dabei waren die mittlerweile Verlobte des 27-Jährigen und ein weiterer Freund. Auf dem Gelände der Tankstelle kam es nach dem Einkauf zum Streit zwischen den beiden Angeklagten und einer Gruppe Männer, die vor der Tankstelle standen. Die Angeklagten sollen einen der beiden Männer mit Faustschlägen niedergestreckt und auf ihn eingetreten haben, als er am Boden lag. Dem 21-Jährigen wurde zudem vorgeworfen, den Bruder des am Boden liegenden Mannes mehrmals geschlagen zu haben, als der seinem Bruder helfen wollte.

Die Angeklagten stritten die Taten ab: „Das war nicht so, wie es hier dargestellt wird“, sagte der 27-Jährige. Die Gruppe der Männer habe sich über ihn lustig gemacht, weil er durch eine Gehbehinderung humpelt. „Ich habe mich ausgelacht gefühlt.“ Zuerst wollten er und seine Freunde wieder wegfahren, dann hielten sie kurz vor dem Verlassen des Tankstellengelände wieder an und er und der 21-Jährige stiegen aus dem Auto aus. Man habe die Gruppe aber nur zur Rede stellen wollen: „Ich habe ich nicht gedacht: Ich gehe da jetzt hin und haue denen aufs Maul.“

Einer aus der anderen Gruppe sei auf sie zugekommen, habe sie provoziert und schließlich zugeschlagen. Er sei schnell zu Boden gefallen, vom Rest wisse er nicht mehr viel. Der 21-jährige Neu-Ulmer gab zu: „Natürlich war das dumm, wir hätten einfach nach Hause fahren sollen.“ Er betonte jedoch: „Ich habe nicht einmal zugeschlagen.“ Doch genau das behaupteten die vier Männer, die beim Prozess als Zeugen aussagten, und an jenem Abend dabei waren.

Die Wende im Prozess kam, als Rechtsanwältin Christina Seng-Roth, Verteidigerin des 27-jährigen Ulmers, Videomaterial aus der Tatnacht vorlegte. Dieses stammte von den verschiedenen Kameras bei der Tankstelle. Auch, wenn sie nur Teile der Schlägerei zeigten: Es war nicht zu sehen, dass die Angeklagten zu schlugen – sondern vielmehr wie dies einer aus der anderen Gruppe tat.

Der damals zuständige Polizist gab vor Gericht an, die ihm vorgespielten Videosequenzen nicht zu kennen. Er habe damals nur eine Aufnahme gesehen, aus deren Perspektive keine Schläge zuzuordnen waren, was er in der Akte vermerkt hatte.

Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingestellt. Der 21-jährige Neu–Ulmer muss dennoch 60 Sozialstunden leisten: Er hatte in der Tatnacht ein herumliegendes Smartphone aufgehoben und nach der Rangelei verneint, es zu haben, als er danach gefragt wurde. „Ich hatte das ganz vergessen, da war so viel los“, sagte er vor Gericht. Zudem wurde mit eingerechnet, dass er Ende November vergangenen Jahres ohne Bahnticket im Zug unterwegs war. Richter Lang kam mit seinem Urteil der Forderung von Staatsanwältin Julia Ziegler nach. Verteidiger Victor Brosch hatte die Entscheidung ins Ermessen des Gerichts gelegt. Zu gute kam dem jungen Mann, dass er die Taten zugab. (aat-)