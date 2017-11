2017-11-28 07:00:00.0

Ulm Ulm streitet über die Erinnerung an Albert Einstein

Der spätere Nobelpreisträger verließ die Stadt als Kleinkind. Soll er an seinem Geburtsort gewürdigt werden oder nicht? Von Dagmar Hub

„Albert Einst Ein Ulmer“ prangt auf den Shirts von Mitgliedern der AG Einstein: Mit deren Gründung im vergangenen Jahr wurde ein erster Impuls gesetzt, um sich ganzheitlicher und strukturierter mit der Würdigung des wohl berühmtesten Sohnes der Stadt Ulm auseinanderzusetzen und Einstein die gebührende Wertschätzung zukommen zu lassen. Der Kulturausschuss bewilligte jetzt eine Summe von 40 500 Euro für dazu nötige Maßnahmen und beauftragte er die Stadtverwaltung, die Ausstellung „Einstein Inside“ nach Ulm zu holen. Diese ist vom Institut für Astronomie und Astrophysik der Universität Tübingen erarbeitet und mit Bundesmitteln gefördert worden.

Einstein und Ulm – ein schwieriges Verhältnis: „(...) die Stadt der Geburt hängt dem Leben als etwas ebenso Einzigartiges an wie die Herkunft von der leiblichen Mutter“, schrieb Einstein 1929 der Ulmer Abendpost und gedachte der Stadt nicht ohne Spott „in Dankbarkeit, da es künstlerische Tradition mit schlichter und gesunder Wesensart verbindet“. Ulm hatte zu Einsteins 50. Geburtstag gerade eine Straße nach ihm benannt, die ihren Namen in der NS-Zeit wieder verlor.

Trotz Protesten wurden die Grundmauern von Einsteins Geburtshaus abgetragen

Die 21-jährige Pauline Einstein hatte den kleinen Albert als ihr erstes Kind am 14. März 1879 in einem Haus in der Bahnhofstraße 20 zur Welt gebracht. Dieses wurde während der Bombardierung Ulms im Dezember 1944 schwer beschädigt, die Grundmauern wurden im Frühjahr 2017 trotz Protesten im Zug der Arbeiten auf der Sedelhöfe-Baustelle abgetragen. Um die Abtragung dieser Grundmauern entspann sich im Kulturausschuss eine heftige Diskussion. Der Bauträger DC hatte sich bereit erklärt, das Thema Einstein in die Planungen einzubeziehen und eine Kleinausstellung am Treppenaufgang der Sedelhöfe einzurichten, möglicherweise auch Mauerreste des Geburtshauses in Schaukästen zur Passage zu zeigen.

In der Folge bezeichnete Helga Malischewski (Freie Wähler) die Abtragung des Einstein-Geburtshauses als „Glücksfall“, was Thomas Kienle (CDU) mit einem empörten „Was?“ kommentierte. Gleichlautende erstaunte Rufe gab es aus mehreren Fraktionen auch auf die Mitteilung, dass diese Steine auf dem Neu-Ulmer Bauhof Am Kaltwässerle liegen. Kienle ging mit dem dem Beschluss zur Zerstörung der Mauern hart ins Gericht: Hätte sich sein Fraktionskollege Hans-Walter Roth nicht entschieden eingesetzt für die Rettung der Steine, wären auch sie nicht mehr da. Kienle plädierte für einen zentralen Ort des Erinnerns an Einstein, was Michael Joukov (Grüne) mit „Justitia non calculat“ kommentierte.

Albert Einstein pflegte engen Kontakt zu Ulmer Verwandten

Ulms langjähriger Oberbürgermeister Ivo Gönner hatte einen zentralen Ort für die Würdigung Einsteins in seiner Geburtsstadt Ulm abgelehnt, weil man dem späteren Nobelpreisträger in Ulm nur einige Monate lang die Windeln gewechselt habe, wurde berichtet. Wie soll es nun weitergehen mit dem Erinnern an Albert Einstein? Er zog zwar mit 15 Monaten mit seinen Eltern aus Ulm nach München, pflegte aber engen Kontakt zu seinen Ulmer Familienmitgliedern – vor allem zur Cousine Lina, der Tochter seines Onkels August Ignatz Einstein. Als möglicher Standort einer Dauerausstellung wird das Gebäude Der Engländer diskutiert, in dem Einsteins Vater Hermann Mitbesitzer einer Bettfederreinigung war und in dem Einsteins Großmutter Helene Moos lebte. Im Erdgeschoss stünden 200 Quadratmeter für eine Ausstellung zur Verfügung. Die Vorsitzende der AG Einstein, Nancy Hecker-Denschlag, hat das Projekt eines „Einstein Discovery Centers“ im Herzen Ulms vorgeschlagen, dem sich die Arbeitsgemeinschaft widmet.