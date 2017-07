2017-07-09 14:58:00.0

Ulm Ulm zeigt Flagge für den Frieden

Bürgermeister setzen sich für Ächtung von Atomwaffen ein.

Atomwaffen abschaffen: Dieses Ziel steht im Mittelpunkt der Aktionen zum Flaggentag des weltweiten Bündnisses „Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden“. Mit dem Hissen der Flagge in den Rathäusern appellieren die Bürgermeister an die Weltgemeinschaft, die Beseitigung der Nuklearwaffen voranzutreiben und sich für eine friedliche Welt einzusetzen. 240 deutsche Städte nehmen in in diesem Jahr teil, darunter auch Ulm, das seit 2013 dem Bündnis angehört. Dort wurde gestern die Flagge gehisst. Weltweit hat „Mayors for Peace“ mehr als 7000 Mitglieder. Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Klimawandel, Flüchtlingsbewegungen, Terrorismus – das sind die Themen, die die Welt derzeit bewegen und die wir nur in globaler Verantwortung lösen können. Gerade jetzt braucht es daher viele Stimmen, die sich für die Ächtung der Atomwaffen einsetzen.“

Der Flaggentag erinnert an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag – des wichtigsten Rechtssprechungsorgans der Vereinten Nationen – vom 8. Juli 1996. Darin heißt es, dass die Androhung und der Einsatz von Atomwaffen generell mit den Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts unvereinbar seien. Die Staaten der Weltgemeinschaft werden an ihre völkerrechtliche Verpflichtung gemahnt, ernsthafte Verhandlungen zur Beseitigung von Kernwaffen aufzunehmen. Die Aktionen starteten diesmal bereits gestern, weil am Freitag in New York die Verhandlungen von rund 130 Nichtnuklearstaaten über ein Atomwaffenverbot zu Ende gingen. Ein Verbotsvertrag würde Nuklearwaffen ächten und wäre ein Meilenstein auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt. (az)