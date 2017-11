2017-11-18 07:00:00.0

Ulm Ulmer Ankläger haben einen Nachfolger für den „Paragrafensilo“

Die Staatsanwaltschaft erhält offiziell den Schlüssel für ihren neuen Sitz. Doch es fehlt noch etwas – und das ändert sich wohl vorerst nicht. Von Sebastian Mayr

Einen so einprägsamen Spitznamen wie ihr Vorgängergebäude hat die neue Heimat der Staatsanwaltschaft Ulm noch nicht. Der vor 55 Jahren fertiggestellte „Paragrafensilo“ ist im Sommer abgerissen worden, die Staatsanwälte arbeiten inzwischen in einem Neubau, den das Leipziger Büro Schulz und Schulz Architekten entworfen hat. Benutzt wird das noch spitznamenlose neue Gebäude bereits seit Anfang des Jahres, die offizielle Übergabe fand allerdings erst am Freitag statt.

Wirklich abgeschlossen ist das Bauprojekt aber noch nicht. Denn sollte auf der jetzt freien Fläche vor dem Haus aus Sandstein und Waschbeton sollte ein weiteres Gebäude entstehen, um die Raumnot des Amtsgerichts zu lindern. Doch dafür fehlt derzeit das Geld. Das dürfte sich so schnell nicht ändern. Gisela Splett, Staatssekretärin im Stuttgarter Finanzministerium, sagte bei der Feier zur Übergabe des neuen Behördensitzes: „Das ist mittelfristig geplant, aber nicht im Etat und derzeit wegen anderer Baumaßnahmen im Land Baden-Württemberg nicht priorisiert“. Justizminister Guido Wolf (CDU) bat in seiner Ansprache um Geduld.

ANZEIGE

Der Bau für die Staatsanwaltschaft Ulm hat 12,85 Millionen Euro gekostet

12,85 Millionen Euro hat das Land für den neuen Sitz der Anklagebehörde ausgegeben, 22 Monate betrug die Bauzeit. Für Christof Lehr, den Leitenden Oberstaatsanwalt, war das ein Anlass, augenzwinkernd einen Gesetzesverstoß anzuprangern. Lehr hat neben dem Jurastudium auch Ägyptologie-Vorlesungen besucht und dabei das Gesetz des Cheops kennengelernt. Es besagt: Große Bauprojekte dauern doppelt so lange und kosten doppelt so viel wie geplant. So sei es schon bei der Pyramide des Pharao gewesen. Bei der Staatsanwaltschaft lief es anders: Das Gebäude wurde rechtzeitig fertig und war nicht teurer als geplant. Behördenleiter Lehr kümmerte sich am Freitag auch um das Rahmenprogramm. Seine Jazzband begleitete die Feier, Lehr selbst spielte Kontrabass.

Die Pforte des neuen Gebäudes ist schusssicher

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) drängt darauf, dass der zweite Bau bald entsteht, obwohl die Landesregierung auf die Bremse tritt: „An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir den nächsten Schritt gehen.“ Schon das jetzige Gebäude bezeichnete der Rathauschef als „städtebaulich Maßstäbe setzend“. Die Fassade des Hauses in der Olgastraße ist in Sandstein gehalten, um einen Bezug zum denkmalgeschützten Gerichtsgebäude gegenüber herzustellen. Innen besteht der neue Sitz der Staatsanwaltschaft aus Waschbeton und Holzelementen. Im Zentrum des Gebäudes steht der Lichthof, um den eine Treppe mit Brüstungen angelegt ist. An einer Wand fallen hervorgehobene Punkte ins Auge. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, also der Text von Artikel 1 des Grundgesetzes steht dort in Braille-Schrift. Der Satz in der Blindenschrift soll darauf anspielen, dass auch die Augen der römischen Gerechtigkeitsgöttin Justitia verbunden sind. Die Kunstprofessorin Katharina Hinsberg hat den Schriftzug gestaltet.

Was sich im Vergleich zum „Paragrafensilo“ neben besseren Arbeitsbedingungen geändert hat, sind die Sicherheitsvorkehrungen. Die Pforte ist schusssicher, Fenster und Türen sollen die Staatsanwälte besser schützen, als es im alten Hochhaus der Fall war. Wer ins Gebäude möchte, muss eine Schleuse passieren, die aus zwei Türen besteht. Die beiden können nicht gleichzeitig geöffnet werden. Was die Ankläger schützen soll, ließ am Freitag Gäste frieren. Etliche Besucher mussten eine ganze Weile vor der ersten Tür warten, bis die zweite geschlossen war und sie eintreten konnten.