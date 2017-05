2017-05-18 17:00:00.0

Ulm Ulmer Forscher haben sie gerettet

Renate Kost hat eine aggressive Form von Leukämie. Ärzte gaben ihr nur noch wenige Jahre. Einem neuen Medikament, das an der Uniklinik getestet wurde, verdankt sie ihr Leben. Von Ariane Attrodt

Renate Kost ist nicht der Typ, der jammert. Das merkt man ihr auf den ersten Blick an – und besonders dann, wenn sie über ihre Krankheit spricht: Kost hat eine aggressive Form der Chronischen Lymphatischen Leukämie (CLL), also Blutkrebs. Eine erste Chemotherapie vertrug sie nicht, sie bekam Fieber, wurde sogar bewusstlos. Auch die Zweite schlug nicht wie gewünscht an. Dann wurde die Ingolstädterin von ihren Ärzten im dortigen Krankenhaus an das Universitätsklinikum Ulm verwiesen, an dem gerade eine Studie speziell für ihre Erkrankung lief – und Kost zögerte keine Sekunde, teilzunehmen. Diese Entscheidung hat der heute 74-Jährigen wohl das Leben gerettet.

Vor acht Jahren wurde bei Kost die Krankheit CLL diagnostiziert und „es ging jahrelang gut“, berichtet sie. Dann jedoch sei sie gestürzt, der Orthopädie habe sie zum Hämatologen weitergeschickt und dieser eine Chemotherapie angeordnet. „Ich hatte zu der Zeit 15 Kilo abgenommen und war so stolz darauf“, erzählt Kost. Das die Krankheit dahinter steckte, wusste sie nicht – ebenso wie hinter ihrer steigenden Müdigkeit. Schmerzen habe sie dagegen keine gehabt. Im Frühjahr 2015 starb die Cousine ihres Mannes. „Auf der Beerdigung dachte ich schon Irgendetwas ist komisch“. Ein paar Tage später brach sie im Schlafzimmer zusammen, landete auf der Intensivstation im Ingolstädter Krankenhaus. Nach einigen Test dann das Ergebnis: Ihre Überlebenschance liegt bei 33 Prozent. „Ich habe schon einen Schreck bekommen, aber irgendwie habe ich das weggesteckt“, erzählt Kost und fügt hinzu: „Es war, als wäre das gar nicht ich. Und ich habe immer versucht, das trotzdem positiv zu sehen.“

ANZEIGE

Zwei der Oberärzte, die früher in Ulm gearbeitet waren und noch gute Beziehungen dorthin pflegen, erzählten ihr von der Studie am Universitätsklinikum in Ulm, die seit 2014 läuft. Dann ging alles ganz schnell, erzählt Kost: „Am Mittwoch wurde ich aus dem Krankenhaus in Ingolstadt entlassen und am nächsten Tag hatte ich ein Gespräch in Ulm. Nicht einmal Woche später habe ich bei der Studie angefangen. Es hat ja pressiert.“ Das neue Medikament schlug bei Kost gut an – so wie bei dem Großteil der Patienten. Bereits Ende 2016 kam es auf den Markt. „Eine so rasche Zulassung über nur wenige Jahre hinweg, ist ungewöhnlich“, betont Stephan Stilgenbauer, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin III.

Auch Harmut Döhner, Sprecher des Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) und Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin III, sieht die erfolgreiche Studie als eine „Revolution in der Behandlung“ von CLL. Er spricht von einem „leuchtenden Beispiel von klinischer Forschung“ – und die sei ein „essenzieller Bestandteil“ der Universitätsmedizin. Die Ulmer Einrichtung ist in der Onkologie wegweisend, wie Döhner sagt: „In eineinhalb Jahren sind unter unserer Federführung drei neue Medikamente zugelassen worden.“

Harald Gündel, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie weißt auf die seelische Belastung durch eine solche Krankheit hin: „Das erschüttert einen bis ins Mark“. Jeder dritte Krebspatient brauche deshalb außerhalb der Klinik Hilfe – beispielsweise durch Selbsthilfegruppen. Auch Kost ist seit ein paar Monaten Mitglied in einer Gruppe in Ingolstadt. Dort sieht sie sich aber mehr als Unterstützung für andere: „Ich gehe dahin und mache den anderen Mut“, so ihr Motto. Sie fügt hinzu: „Ich habe auch nie gejammert oder mich hängen lassen.“

Kost ist eine von insgesamt 33 Patienten, deren Geschichten in einer Wanderausstellung zu sehen sind und somit als „Botschafter für ihr Universitätsklinikum“ stehen. „Dadurch bekommt die abstrakte Universitätsmedizin ein Gesicht und dadurch einen konkreten Mehrwert für die Patienten“, ist sich Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor des Uniklinikums sicher. Bis zum 30. Mai stehen die lebensgroßen Pappaufsteller in der Eingangshalle des Uniklinikums Ulm.

Für Kost war die Teilnahme an der Studie der absolut richtige Schritt: „Durch das Medikament habe ich das Leben geschenkt bekommen.“ Die Ergebnisse wurden immer besser, bewegen sich seit eineinhalb Jahren auf dem selben Level. Freunde hatten sie immer mal wieder als „Versuchskaninchen“ bezeichnet. „Manche haben mich gefragt, was mir dafür gezahlt wird. Ich habe dann immer gesagt: Meine Gage ist mein Leben.“

Unterstützung: Kostenlose Hilfe für Betroffene und deren Angehörige gibt es bei der Psychosozialen Krebsberatungsstelle in Ulm, Kornhausgasse 9.