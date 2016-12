2016-12-22 11:00:00.0

Ulm Ulmer Museum: Die Neue hat noch Geheimnisse

Seit drei Wochen ist Stefanie Dathe Direktorin. Bei ihrem ersten Jahrespressegespräch redet sie offen über einige große Pläne – und hält sich bei anderen bedeckt. Von Marcus Golling

In die neue Rolle habe sie sich schon hineingefunden, sagt Stefanie Dathe. Seit drei Wochen leitet die 48-Jährige das Ulmer Museum. Das „wunderbare Team“ habe ihr den Einstieg sehr leicht gemacht, so die Kunsthistorikerin, die zuvor als Direktorin im Museum Villa Rot tätig war. Nun hat Dathe ihren ersten großen Auftritt in ihrer neuen Funktion absolviert: das Jahrespressegespräch des Ulmer Museums. Doch was ihre Zukunftspläne betrifft, lässt sich die Neue nur teilweise in die Karten schauen.

Doch zunächst richtete das Museumsteam den Blick zurück auf das nun zu Ende gehende Jahr, das für das Haus eine Zeit des Übergangs war: Durch den Rückzug von Gabriele Holthuis noch vor dem Sommer gab es einige Verschiebungen im Ausstellungsplan. Doch mit rund 32000 Besuchern – plus 5000 weiteren im HfG-Archiv – konnte das Museum das Niveau des Vorjahres (insgesamt 39500 Besucher) in etwa halten. Erfolgreichste Ausstellung war die über den Ulmer Impressionisten Max Arthur Stremel mit circa 4500 Besuchern. Derzeit ist im Museum die Neupräsentation der Sammlung Kurt Fried zu sehen.

Die Fried-Schau läuft bis Ende April, dann wird Dathe erstmals selbst als Kuratorin im Ulmer Museum tätig. Doch was genau das Publikum dann erwartet, will sie noch nicht verraten. „Da müssen wir uns im Team noch abstimmen“, so die Direktorin. Nur so viel gibt sie preis: Es wird eine Ausstellung mit Gegenwartskunst, sie knüpft thematisch an einen vorhandenen Bestand innerhalb der Sammlung an und wird sich durch das gesamte Haus ziehen.

Das restliche Programm 2017 ist weniger geheimnisvoll: Im September eröffnet eine Ausstellung über den Maler Adolf Hölzel (1853-1934), der unter anderem das Wandbild des Gekreuzigten in der Ulmer Pauluskirche schuf. Dort wird auch ein Teil der Schau über diesen Wegbereiter der Moderne zu sehen sein. Ende November startet eine neue große Präsentation aus dem Bereich der Archäologie: „41 Minuten: Auf archäologischem Gleis über die Schwäbische Alb“. Diese stellt die Funde vor, die bei den Grabungen entlang der ICE-Neubaustrecke gemacht wurden: steinzeitliche Siedlungen, keltische Münzen, römische Gutshöfe, merowingische Gräber. Der Titel „41 Minuten“ bezieht sich auf die Zeit, die ein Regionalzug nach der Fertigstellung der Neubaustrecke von Ulm nach Stuttgart brauchen soll.

Was ihre allgemeinen Pläne für das Museum angeht, ist die neue Chefin auskunftsfreudiger als bei ihrer Premieren-Ausstellung. Weit oben auf der Agenda: eine eigene Website. Bisher ist das Museum in die der Stadt eingegliedert – was für Dathe nicht zukunftsfähig ist. „Kultureinrichtungen sind anders als normale Verwaltungsabteilungen“, betont sie. Mit einem eigenen Internet-Auftritt könnte gleichzeitig ein weiteres Problem gelöst werden. Dathe: „Wir brauchen neue Medienguides.“ Sie denkt an eine Lösung wie in der Villa Rot: Dort seien die Inhalte in die Website integriert und könnten dadurch von allen Endgeräten abgerufen werden.

Was die Struktur des Ulmer Museums angeht, will Dathe – anders als ihre Vorgängerin – in Häusern denken. „Es ist doch großartig, wenn man die Kunst der Spätgotik in einem Haus aus der Zeit zeigen kann“, wirbt sie. Durch Ausstellungen könnten die einzelnen Abteilungen verbunden werden. Dathes Wertschätzung gilt freilich nicht allen Teilen des Komplexes: Der Neubau des Eingangsgebäudes sei ein „zentrales Anliegen“.

Auf ein zentrales Kunstdepot will Dathe nicht warten

Eile ist Dathe zufolge beim Thema Lagerung geboten: „Wir können nicht mehr warten, bis die Stadt Ulm ein zentrales Kunstdepot hat.“ Doch aus der schwierigen Situation im Museum will sie eine Tugend machen – und Teile der sonst verborgenen Bestände in Schaudepots sichtbar machen: „Wir wollen zeigen, was wir für Schätze haben“, erklärt die Leiterin – und damit auch gleichzeitig die Museumsarbeit transparent gestalten. „Kunst muss sinnlich erfahrbar sein.“