2017-01-05 07:00:00.0

Neu-Ulm Ulmer Riedteile: Bomben und seltene Tiere im neuen Baugebiet?

Nordwestlich von Ludwigsfeld sollen 400 neue Wohnungen entstehen. Nun sorgen sich einige Anwohner um Flora und Fauna. Doch Experten geben Entwarnung – vorerst. Von Katharina Dodel

Etwa 400 neue Wohnungen will die Stadt im Nordwesten Ludwigsfelds bauen. Und wo viel Bauland entsteht, wird Natur zerstört. Das beklagen einige Anwohner des Gebiets „Ulmer Riedteile“: Denn im Laufe der Jahrzehnte sei auf dem Areal zwischen Emil-Schmid-Schule und den Supermärkten ein schönes Biotop entstanden. Eidechsen, Fledermäuse, Feldhasen und Vögel hätten dort ihr Zuhause. Diese gelte es zu schützen, bevor die Bagger anrollen, finden die Bewohner einer Reihenhausanlage an der Filchnerstraße, die direkt an das neue Baugebiet angrenzen wird.

Auf der 8,5 Hektar großen Fläche sollen in den kommenden Jahren neue Wohnungen gebaut werden. Bis Ende Dezember lagen nun die Pläne einiger Architekten aus. Diese sollten im Rahmen eines Ideenwettbewerbs ein „urbanes Stadtquartier mit zukunftsweisenden Strukturen und der Mischung unterschiedlicher Wohnformen“ entwickeln. Ein Frankfurter Büro hat dabei vorläufig das Rennen gemacht – jedoch muss der Stadtrat noch darüber beraten. Sowohl Einfamilienhäuser als auch Mehrgeschosswohnungsbauten sind angedacht, in denen auch soziale, betreute oder generationsübergreifende Wohnformen angeboten werden können.

Dort geht manchen Anwohnern vieles zu schnell – und vor allem zum Nachteil der Natur. Eine Nachbarin bemängelt im Namen einiger Anwohner in einem Schreiben an unsere Zeitung, dass erst jetzt ein Sachverständiger zum Biotop geschickt wird. „Wir hoffen, dass eventuell die Eidechsen eingesammelt und umgesiedelt werden können wie in anderen Baugebieten auch.“ Auch bei der Stadt Neu-Ulm ist man davon ausgegangen, dass die Natur dort im Nordwesten Ludwigfelds „sehr, sehr besonders sei“, sagt Daniela Reuther, Sprecherin der Stadt. Doch diese Vermutungen hätten sich nahezu zerschlagen: Mit der Unteren Naturschutzbehörde habe bereits ein Austausch stattgefunden. Deren Leiter, Michael Angerer, kennt das Gebiet gut und war bereits für eine erste Begutachtung vor Ort. „Das Ganze steckt erst in den Vorplanungen“, sagt er und verweist darauf, dass auch von der Naturschutzseite noch nichts entschieden sei. Sprich: Erst das Artenschutzgutachten des Biologen, der eventuell im Frühjahr für eine Kartierung dort ist, entscheidet über die Zukunft der Tiere und Pflanzen. „Wenn sich dabei ergibt, dass Arten problemlos umgesiedelt werden können, dann spricht nichts gegen die Bebauung.“

Im Zuge dessen werden auch die Hecken und Sträucher begutachtet, die im Laufe der Jahre wie eine Insel mitten auf der Wiese gewachsen sind. Etwa im Frühjahr könnte eine Kartierung durch den Biologen erfolgen, so Angerer. „Ein besonders schützenswertes Biotop ist das dort aber nicht.“ Wenngleich diese in der Umgebung der Donau nicht selten seien: Tümpel, Schilfbereiche oder Waldstrukturen obliegen oft besonderer Verordnungen und können nicht so einfach bebaut werden. Das sei am Baugebiet Ulmer Riedteile jedoch nicht der Fall.

Doch nicht nur die Tier- und Pflanzenwelt ist westlich des Wileys ein Thema: auch Altlasten aus vergangenen Zeiten. Damit hat Angerers Landratsamtskollege Gerhard Wieser zu tun. Wie der Leiter des Fachbereichs Wasserrecht und Bodenschutz erklärt, werde am Baugebiet eine Kampfmittelsondierung erfolgen müssen, da auf dem Areal im Zweiten Weltkrieg Fliegerabwehrkanonen stationiert gewesen seien. Wann genau nach möglichen unschönen Überbleibseln aus dieser Zeit gesucht wird, ist noch nicht bekannt. „Die Sondierung kann unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen“, sagt Wieser. „Wir müssen uns überraschen lassen, was dabei rauskommt.“

Wieser vermutete zunächst, dass da sogar noch mehr unter der Erde schlummert: Denn er ging zunächst davon aus, dass sich auf dem Areal vor vielen Jahrzehnten eine Kiesgrube befand, die nach und nach mit allem aufgefüllt worden sein könnte, was entsorgt werden musste. Doch dieser Verdacht habe sich zerschlagen, nachdem Bodenproben entnommen worden sind. Eidechsen oder Bomben: In den kommenden Monaten werde sich zeigen, was auf und unter der Erde liegt, da sind sich die Experten am Landratsamt sicher.

Die Stadt werde auch künftig die Bürger über den Planungsfortschritt informieren, sagt Sprecherin Daniela Reuther. Demnächst erfolge eine Veranstaltung zum Thema mit Fachvortrag und der Möglichkeit für Bürger, Fragen zu stellen. Außerdem werde in einer der nächsten Sitzungen erneut über die Planungen an den Ulmer Riedteilen beraten.