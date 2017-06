2017-06-13 17:00:00.0

Ulm Ulmer Spatz fliegt auf fairen Kaffee

Wie sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins Ulmer Weltladen politisch engagieren - und was es im Laden alles gibt. Von Dagmar Hub

Ulm nennt sich Fair Trade Town. Von dieser klangvollen Bezeichnung war noch keine Rede, als eine Gruppe von Engagierten 1976 mit dem Handel von Waren aus Drittweltländern begann. Die, die sich damals zusammentaten, um in Ulm ein Bewusstsein für fairen Handel zu schaffen, waren Menschen wie die im April verstorbene Dorle Dilschneider, lange Jahre treibende Kraft des Ladens. Sie hatte mit ihrem Mann Gerhard fünf Jahre in Kenia gelebt und sah es persönlich für wichtig an, den Verkauf fair gehandelter Produkte mit politischer Tätigkeit zu verbinden, so Lothar Heusohn, Vorsitzender des Vereins Ulmer Weltladen. Am Montag besuchten die beiden Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis und Bärbel Kofler (SPD), Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, den Ulmer Weltladen.

Kofler lobte das politische Engagement des Vereins: Fairer Handel dürfe kein Sonntagsthema sein. „Wirtschaft und Menschenrechte gehören zusammen.“ Handelsverträge müssten anders formuliert werden, um Protektionismus zu verhindern, gerade in Ländern, in denen die Gefahr von Korruption bestehe und die indigene Bevölkerung an den Rand gedrängt werde. Das Ziel des Ladens sei nicht Gewinnmaximierung, sagt Kirsten Tretter, eine der beiden Geschäftsführerinnen. Der Laden, der vor zwei Jahren in die Pfauengasse 28 umzog, müsse lediglich eine „schwarze Null“ erzielen und sei im Grunde eine Non-Profit-Organisation, die mit 50 Ehrenamtlichen betrieben werde. „Unser Ziel ist die Umsatzmaximierung, weil von mehr Umsatz mehr Menschen in der Dritten Welt profitieren.“

Politisch tätig sind die Mitglieder des Vereins auch 42 Jahre nach seiner Gründung im Juni 1975: Als Mattheis und Kofler den Weltladen besuchen, gibt Sonja Schlenk, Kirsten Tretters Kollegin in der Geschäftsführung, gerade drei Schülerinnen Tipps für eine schulische Arbeit über Pflanzenfasern und Naturmaterialien für Textilien. Ein Schwerpunkt des Weltladens sind aktuell nach den schweren Erdbeben in Nepal in den Jahren 2015 und 2016 textile Produkte aus dem südasiatischen Binnenstaat – bunte T-Shirts für Frauen und Fischer-Hemden für Männer. Daneben gibt es im breit gefächerten Textilangebot handgewebte und -bestickte Gürtel aus Peru, woher auch Alpaka-Kleidung kommt, und Baumwollunterwäsche aus Indien.

Verwundert bleibt der Kunde vor dem Schokoladen-Angebot stehen: Unter den Sorten der Fair-Trade-Schokolade ist Kreatives angesagt. Die Geschmacksrichtungen Mango oder Kaffee seien inzwischen gut eingeführt, sagt Sonja Schlenk. Für Neugierige aber gibt es auch Schokolade mit Bier-Ganache-Füllung, mit Passionsfrucht-Karamell-Thymian oder Schokolade aus Schafsmilch.

Auf Kaffeepäckchen aus Nicaragua prangt der Ulmer Spatz. „Gorrión“ heißt der Kaffee, was in spanischer Sprache auch „Spatz“ bedeutet. Dieser von einer Kleinbauerninitiative speziell für Ulm biologisch angebaute und fair gehandelte Kaffee wird im Weltladen – neben Kaffee aus Burundi – als „coffee to stay“ angeboten. „Wir möchten bewusst machen, wie viel Müll durch Coffee to go entsteht“, sagt Sonja Schlenk. „Bei uns gibt es den Kaffee in Porzellantassen und demnächst auch in Bambus-Bechern.“ Und wer den Kaffee trotzdem nicht im Weltladen trinken, sondern ihn mitnehmen möchte, der kann zur Müllvermeidung einen eigenen Kaffeebecher mitbringen.