2017-07-10 05:00:00.0

Ulm Ulmer-Zelt-Team im Höhenflug

Die Organisatoren der Veranstaltungsreihe ziehen eine positive Bilanz. Es wurde Gewinn eingefahren. Von Dagmar Hub

Die „Hamburg Blues Band & Friends“ beschloss am Wochenende die 31. Saison des Ulmer Zelts. Etwa 91000 Besucher kamen während der 77 Veranstaltungen aufs Zeltgelände in der Friedrichsau. Reinhard Bleß, Christel Schäfer und Michael Stuber vom Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm freuen sich über eine „absolut problemlose“ Spielzeit, über eine außergewöhnlich regenarme Phase vom 24. Mai bis zum 8. Juli – und über ein deutlich positives finanzielles Gesamtergebnis.

Mit etwa 40000 Euro Gewinn allein aus den Veranstaltungen rechnet Stuber – trotz vieler kostenfreier Veranstaltungen lokaler Kooperationspartner.

Finanzielle Rückstellungen für die Spielzeit vom 23. Mai bis 7. Juli 2018 sind damit möglich – und die geplante Renovierung der Künstlergarderoben. „Die faulen uns weg“, sagt Stuber. Allerdings nicht aufgrund von zu viel Feuchtigkeit in diesem Sommer: Nur bei zwei der 37 Abendveranstaltungen regnete es. Ob das möglicherweise daran gelegen habe, „dass man für die 100 ehrenamtlichen und die befristet Angestellten neue Regenjacken und Schirme angeschafft hat?“, witzelt Bleß. Wegen der lauen, trockenen Abende sei auch der Außenbereich mit seiner Gastronomie sehr gut besucht gewesen.

Zwölf der 37 Abende im Zelt waren ausverkauft – darunter Pippo Pollina, Bosse, High Voltage an beiden Abenden und die Auftritte der 81-jährigen Legende Kris Kristofferson, von Mighty Oaks und Gregor Meyle. 23500 Besucher zählte man während der Abendveranstaltungen. Keine einzige Beschwerde über Lärm habe das städtische Ordnungsamt in diesem Jahr erreicht, freut sich Bleß.

Weder habe es Probleme mit betrunkenen Besuchern gegeben noch habe der im Zelt bei jeder Veranstaltung anwesende Sanitätsdienst viel zu tun gehabt: Vereinzelt gab es Kreislaufprobleme aufgrund der Hitze – sonst alles im grünen Bereich. Dass gerade der Abschlussabend wegen der Absage der Europa-Tournee der kanadischen Band „Kansas“ umdisponiert werden musste, bedauert das Zelt-Team – und lobt ganz besonders die große Leistung der vierköpfigen schwedischen Rockband „Royal Republic“ aus Malmö: Weil der Flugverkehr aus Berlin wegen eines heftigen Unwetters beeinträchtigt war, konnte die Band ihr Konzert am 29. Juni erst mit 90 Minuten Verspätung beginnen – und tat das, obwohl gerade erst in Stuttgart gelandet und in Ulm angekommen, mit fulminanter Energie.