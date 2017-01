2017-01-16 18:04:00.0

Ulm Ulmer gewinnt 100000 Euro im Lotto

Die Wahrscheinlichkeit lag bei eins zu einer Million.

Erfreuliche Nachricht für einen Lottospieler aus Ulm: Bei der Samstagsziehung vom 14. Januar erzielte er in der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn von 100000 Euro. Auf seinem Spielschein war die passende sechsstellige Gewinnzahl 179732 verzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu einer Million.

Der Tipper versuchte sein Glück im Klassiker „6 aus 49“ und nahm für einen zusätzlichen Spieleinsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Seinen Zettel gab er anonym in einer Lotto-Annahmestelle im nördlichen Stadtgebiet ab. Um an sein Geld zu kommen, muss er jetzt die gültige Spielquittung vorlegen. Laut Lotto Baden-Württemberg war der Volltreffer der vierte Super 6-Hauptgewinn des neuen Jahres in Baden-Württemberg. In Ulm hatte zuletzt im Januar 2015 ein Glückspilz die richtigen Zahlen getippt. Im Kreis Neu-Ulm hat im März vorigen Jahres ein Mann mit einem Mega-Los der Deutschen Fernsehlotterie sogar eine Million Euro gewonnen. (az)