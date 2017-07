2017-07-25 20:00:00.0

Ulm Ulmer gewinnt 100000 Euro im Lotto

Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei eins zu einer Million.

Erfreuliche Nachricht für einen Lottospieler aus Ulm: Bei der Samstagsziehung hat er in der Zusatzlotterie Super 6 den Hauptgewinn von 100000 Euro erzielt. Auf seinem Spielschein war die passende sechsstellige Gewinnzahl 726299 verzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei eins zu einer Million. Der Tipper versuchte sein Glück im Klassiker „6 aus 49“ und nahm für einen zusätzlichen Spieleinsatz von 1,25 Euro an der Super 6 teil. Seinen Spielschein gab er mit Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle im Ulmer Stadtgebiet ab. Damit ist der Gewinner Lotto Baden-Württemberg bekannt. Die 100000 Euro werden ihm in den nächsten Tagen automatisch aufs hinterlegte Konto überwiesen. Zuletzt hatte es im Januar einen Lotto-Großgewinn in Ulm gegeben, seinerzeit freute sich ein Tipper ebenfalls über 100000 Euro. (az)