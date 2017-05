2017-05-07 10:57:00.0

Ulm Ulmer zeigen Flagge für Menschenrechte

Eine neue Stiftung will Jugendliche und Erwachsene in der Region über das Thema aufklären. Auch ein Preis ist geplant. Von Michael Ruddigkeit

Wenn Stefan Drößler und seine Mitstreiter sich an Schulen, aber auch bei Erwachsenen umhören, stellen sie oft fest, dass es beim Thema Menschenrechte enorme Defizite gibt. Viele wissen wenig darüber, können mit dem Begriff nichts anfangen oder haben falsche Vorstellungen davon. Dem will die Ulmer Stiftung Menschenrechtsbildung, die jetzt nach längerer Vorbereitungszeit ihre Arbeit aufnimmt, entgegenwirken. „Unser Ziel ist es, Menschenrechte bekannt zu machen“, sagt Drößler, Vorsitzender des Stiftungsrats. Grundlage der Stiftungsarbeit ist die im Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der beispielsweise das Recht auf Leben und Freiheit, das Verbot der Folter und das Asylrecht niedergeschrieben sind. „Darüber wollen wir aufklären und über strittige Fragen diskutieren“, so Drößler.

„Wir gehen zum Beispiel in Schulen oder in Einrichtungen der Erwachsenenbildung, mit Referenten, die auch Erfahrungen aus der Praxis haben, etwa von Amnesty International“, erläutert Lothar Heusohn, Referent der Stiftung und Vorsitzender des Fördervereins des Behandlungszentrums für Folteropfer Ulm. Die Referenten stellen sich dabei ganz auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Einrichtungen ein und bieten vom kompakten 45-Minuten-Seminar bis zu ausführlichen Projekttagen eine große Bandbreite an. Auch Lehrerfortbildungen zählen dazu. Die Mitarbeiter vermitteln Wissen und diskutieren mit Jugendlichen und Erwachsenen, sie eröffnen aber auch über Theater, Musik und Malerei Zugang zu dem Thema Menschenrechte. Sie beschränken sich dabei nicht auf Ulm, sondern sind auch im Kreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis unterwegs.

Das alles passiert auf ehrenamtlicher Basis. „Was wir haben, sind Kreativität und personelle Ressourcen“, sagt Urs M. Fiechtner, Bezirkssprecher von Amnesty International Ulm. „Finanzieren können wir Projekte im Moment noch nicht.“ Die Einrichtung ist bislang eine Treuhandstiftung unter dem Dach der Volksbank-Stiftung Ulm-Biberach. Das Geldinstitut hat das Gründungskapital in Höhe von 10000 Euro zugeschossen und unterstützt die Menschenrechtsbildung mit einem kostenlosen Spendenkonto. Außerdem stellt die Volksbank ihr Forum am Olgaplatz 1 für eine Vortragsreihe der Stiftung zur Verfügung. Diese soll eine Plattform für Bürger bieten, sich einmal im Monat kritisch mit Menschenrechtsthemen auseinanderzusetzen. Erster Termin ist am Donnerstag, 11. Mai, um 18.30 Uhr. Bei der Veranstaltung mit dem Titel „Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt“ analysieren der Journalist und Autor Marc Thörner und der Asylrechtsexperte Wolfgang Grenz die aktuelle Abschiebepraxis.

Im Dezember will die Stiftung zum ersten Mal den Ulmer Menschenrechtspreis verleihen. Vorschläge dafür können bis Mitte November eingereicht werden. Der Preis soll mit 3000 Euro dotiert werden. Dazu braucht die Stiftung aber noch Sponsoren. Ein anderes Ziel, das aber noch in weiter Ferne liegt: ein eigenes Ulmer Haus der Menschenrechte.