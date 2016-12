2016-12-27 15:00:00.0

Ulm Ulmerin forscht zu Übergewicht bei Kindern

Die Ulmer Wissenschaftlerin Katja Kohlsdorf beschäftigt sich mit genetisch bedingter Adipositas. Für ihre Forschungsarbeit wurde sie nun ausgezeichnet.

Falsche Ernährung, zu wenig Bewegung – wird dem Körper mehr Energie zugeführt, als er verbraucht, entsteht Übergewicht bis hin zu Adipositas. In Deutschland leiden nach Schätzungen bereits drei Prozent der Kinder unter fünf Jahren an Adipositas, also extremem Übergewicht. In wenigen Fällen kann Adipositas bei Kindern auch ihre Ursache in den Genen haben: Bei einer monogenen Adipositas wird das Übergewicht durch den Defekt in einem Gen verursacht. Dr. Katja Kohlsdorf aus der Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm befasst sich mit der Frage, ab wann eine Untersuchung auf monogene Adipositas sinnvoll ist. In Zukunft soll so betroffenen Kindern schneller geholfen werden. Für ihre Arbeit wurde Dr. Kohlsdorf kürzlich der Steps-Award zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und -diabetologie (DGKED) verliehen.

Ein Beispiel für einen Gendefekt, der eine monogene Adipositas verursachen kann, ist ein angeborener Leptinmangel. Das Hormon Leptin hemmt im Gehirn die Nahrungsaufnahme. Wurde dem Körper genug Energie zugeführt, erzeugt das Hormon ein Sättigungsgefühl, um die Nahrungsaufnahme zu stoppen. Herrscht aufgrund einer hormonellen Störung ein Leptinmangel, bleibt das Sättigungsgefühl aus und der Betroffene isst weiter. Als Folge kann extremes Übergewicht entstehen – mit weitreichenden Folgen für betroffene Kinder. „Adipositas bei Kindern bedeutet häufig nicht nur eine psychische Belastung, auch die Folgeerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck dürfen nicht unterschätzt werden“, sagt Kohlsdorf. Sie befasst sich mit der Frage, wie sich das Körpergewicht von Kindern mit einer solchen genetischen Veranlagung bis zum fünften Lebensjahr entwickelt. Das Ziel ihrer Forschung ist es, Kriterien und Anhaltspunkte für Kinderärzte aufzustellen, ab wann ein Kind auf monogene Adipositas untersucht werden sollte. Wird zum Beispiel im zweiten Lebensjahr eine bestimmte Grenze des BMIs überschritten, sollten weitere Tests in die Wege geleitet werden, um die Ursachen des Übergewichts abzuklären.

ANZEIGE

Die Arbeit von Kohlsdorf soll dazu beitragen, dass betroffene Kinder in Zukunft früher behandelt werden können.