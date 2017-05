2017-05-15 19:38:05.0

Mesale Tolu Ulmerin in Haft: Vater erhält in der Türkei erstmals Zugang

Nach zehn Tagen in Untersuchungshaft hat der Vater von Mesale Tolu seine Tochter im Gefängnis besucht. Der Sohn der Ulmerin bleibt jetzt bei seiner Mutter im Gefängnis.

Nach zehn Tagen Untersuchungshaft hat der Vater der in der Türkei inhaftierten deutschen Übersetzerin Mesale Tolu aus Ulm seine Tochter erstmals im Istanbuler Gefängnis besucht. Er habe eine knappe Dreiviertelstunde mit ihr sprechen können und ihr den zweieinhalbjährigen Sohn übergeben, der nun bei seiner Mutter im Frauengefängnis bleiben soll, sagte Vater Ali Riza Tolu am Montag.

Anti-Terror-Einheiten waren am 30. April in die Istanbuler Wohnung von Mesale Tolu eingedrungen und hatten die 33-Jährige vor den Augen ihres Sohnes festgenommen. Die Polizei habe den Sohn zu fremden Nachbarn gebracht, bevor er in die Obhut von Verwandten gekommen sei.

Mesale Tolu wird Mitgliedschaft in Terrororganisation vorgeworfen

Am 5. Mai wurde Haftbefehl erlassen, seitdem sitzt Tolu im Frauengefängnis im Istanbuler Stadtteil Bakirköy. Ihr wird laut Haftbefehl vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt.

Tolu wurde nach Angaben ihres Bruders Hüseyin Tolu in Ulm geboren und wohnt in der Nachbarstadt Neu-Ulm. Hier lesen Sie die gesamte Geschichte von Mesale Tolu und ihrer Verhaftung.

Tolu Corlu arbeitete für die linksgerichtete Nachrichtenagentur Etha. Ihrem Vater sagte sie: "Ich bin Übersetzerin und Journalistin, aber sie versuchen mir eine Schuld anzulasten."

