2017-05-03 15:02:00.0

Ulm Umsteigen, bitte!

Am Ulmer Hauptbahnhof werden morgen neue Haltestellen für Busse und die Straßenbahn in Betrieb genommen. Darauf müssen Fahrgäste und Autofahrer achten. Von Michael Ruddigkeit

Autofahrer müssen schon seit einigen Wochen mit dem Baustellen-Engpass am Hauptbahnhof leben. Denn die Zahl der Fahrspuren auf der Friedrich-Ebert-Straße wurde von vier auf zwei verringert. Jetzt müssen sich auch Nutzer von Bus und Straßenbahn auf eine größere Umstellung gefasst machen. Ab dem morgigen Donnerstag, 4. Mai, werden die Haltestellen teilweise vor die Hauptpost verlegt.

Wie die Stadt mitteilt, kommen die Arbeiten auf der Großbaustelle für die neue Tiefgarage und die Bahnhofspassage zügig voran und liegen gut im Zeitplan. Deshalb werden die neuen Steige vor der Post früher als geplant in Betrieb genommen. Dort hat die Stadt eine provisorische Wendeschleife gebaut. Betroffen von der Umstellung sind die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Söflingen und die Buslinie 7 in Richtung Willy-Brandt-Platz und Donaustadion. Das sind die Änderungen im Detail:

ANZEIGE

Die Linie 1 in den Ulmer Westen fährt vom neuen Steig 2 vor dem Postgebäude ab. Dort wird es für die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs wie gewohnt einen Unterstand, einen Fahrkartenautomaten und in Kürze auch wieder eine Abfahrtsanzeige („dynamische Fahrgastinformation“) geben.

Die SWU-Linie 7 Richtung Oststadt und Donaustadion fährt ab vom neu gebauten Steig 3. Dort wird ebenfalls ein Bushäuschen aufgestellt.

Am 4. und 5. Mai sind am Hauptbahnhof Lotsen im Einsatz, die den Fahrgästen mit Rat und Tat zur Seite stehen und auf die geänderte Fußgängerführung vor dem Bahnhofsgebäude hinweisen. Wenn die Lotsen wieder abgezogen sind, soll das aktualisierte Orientierungssystem den Besuchern weiterhelfen. Info-stelen und Banner am Bauzaun zeigen an, wo’s langgeht. Der Weg zu den beiden neuen Steigen 2 und 3 führt vom Bahnhofsgebäude aus zwischen den Fahrradständern hindurch. Menschen mit Behinderung werden gebeten, den Weg an der Post vorbei bis zur Fußgängerampel zu nehmen. Die Stadt Ulm bittet außerdem Passanten, aus Sicherheitsgründen nur auf Überwegen mit Ampel die Straßenbahntrasse zu überqueren und das Verkehrsschild „Durchgang verboten“ ernst zu nehmen.

Die provisorischen Haltestellen an der Post bleiben bis März 2018. Der Umweg für die Fußgänger, die derzeit nicht geradeaus vom Hauptbahnhof Richtung Fußgängerzone laufen können, sondern um die Baustelle herum gehen müssen, hat hingegen nur bis Ende dieses Monats Bestand. Das Provisorium am Busbahnhof, der derzeit in ZOB Ost und West aufgeteilt ist, bleibt unverändert. Die RAB-Busse halten an der Schillerstraße. Die übrigen SWU- und Regionalbusse fahren weiterhin den Busbahnhof Ost an. Dies bleibt so, bis die neue Tiefgarage und die Bahnhofspassage fertig sind, also voraussichtlich bis Ende 2020. Taxis stehen bis auf Weiteres in der Bahnhofstraße.

Weil durch den Bau der Wendeschleife einige Parkplätze am Bahnhof weggefallen sind, gibt es seit einigen Wochen immer wieder mal Rückstaus auf der Friedrich-Ebert-Straße, vor allem sonntagabends. Mehrfach seien auch die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge durch parkende Autos zugestellt gewesen, teilte die Stadt mit. Mit einem neuen Angebot wollen die Ulmer Parkbetriebe dafür sorgen, dass sich die Lage etwas entspannt. So kann ab jetzt an Sonntagen im Parkhaus Deutschhaus für 40 Minuten kostenlos geparkt werden. Außerdem empfiehlt die Stadt allen Autofahrern, die nur kurz jemanden zum Bahnhof bringen oder von dort abholen, die kostenfreien „Kiss & Ride“-Standorte rund um den Hauptbahnhof zu nutzen:

Auf der Westseite des Hauptbahnhofs an der Schillerstraße auf Höhe des Fußgängerstegs kann man kurz anhalten und jemanden ein- oder aussteigen lassen.

Auch die ehemalige Bushaltestelle vor dem Modehaus C&A bietet sich dafür an.

An der Spindel bei der Theater-Tiefgarage kann man ebenfalls kurz sein Auto abstellen.