2018-02-11 15:00:00.0

Neu-Ulm Unbekannte treiben Schabernack mit Feuerlöschern

Mit Löscheinsätzen, die alles andere als im Sinne des Brandschutzes waren, befasst sich derzeit die Polizei in Neu-Ulm.

Nicht zum Löschen, sondern für Schabernack und Sachbeschädigungen haben Unbekannte am Wochenende in Neu-Ulm mehrere Feuerlöscher eingesetzt. In der Nacht auf Samstag, so berichtete die Polizei in einer ersten Mitteilung, wurden mehrere Autos in der Straße Am Escheugraben mit dem Inhalt eines Feuerlöschers besprüht. Die Tat ereignete sich zwischen 2 und 2.45 Uhr. Beamte fanden den Feuerlöscher vor Ort und stellten ihn sicher. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dem Polizeibericht vom Sonntag zufolge kam es aber noch zu weiteren Taten, die ganz und gar nicht im Sinne des Brandschutzes waren. So entdeckte die Sicherheitswacht der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Samstagvormittag um 10.20 Uhr, dass in der Steubenstraße, also in unmittelbarer Nähe zum Escheugraben, eine Fensterscheibe mit einem Feuerlöscher eingeworfen wurde. Ebenfalls in der Steubenstraße standen zwei weitere Autos, die mit Feuerlöschschaum eingesprüht worden waren. Des Weiteren wurden Tische und Bänke damit besprüht. In der Nähe fanden die Beamten zwei weitere Feuerlöscher. Die Polizei vermutet, dass die Taten alle in Zusammenhang stehen.

Bereits Mitte Januar haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben an einer Kindertagesstätte an der Steubenstraße und an einem Gebäude der Hochschule Neu-Ulm eingeworfen. Am selben Wochenende wurden auch drei Autos entdeckt, die von einer weißen Pulverschicht überzogen waren. Die Beamten fanden damals mehrere leere Feuerlöscher in der Vorwerkstraße.

Zeugen der jüngsten Taten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (jsn)