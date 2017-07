2017-07-24 13:24:00.0

Neu-Ulm Unbekannte versprühen Feuerlöscher in Tiefgarage

Zum Feuerlöscher haben Unbekannte in der Tiefgarage am Heiner-Metzger-Platz gegriffen. Ein Auto wurde durch das Löschmittel beschädigt. Die Polizei hat bereits einen Verdacht.

Bislang Unbekannte haben am Sonntagabend einen Feuerlöscher in einer Tiefgarage am Heiner-Metzger-Platz versprüht und somit die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20.15 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung über eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage ein. Bei Eintreffen von Polizei und der Feuerwehr konnte allerdings kein Brandherd ausfindig gemacht werden.

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Feuerlöscher versprüht worden und durch die Verflüchtigung des Löschmittels eine weiße Wolke entstanden ist. Ein Auto, das in der Tiefgarage stand, wurde dadurch beschädigt. Den ersten Ermittlungen zufolge richtet sich der Tatverdacht gegen mehrere Jugendliche, die sich laut Polizei wohl in der Tiefgarage aufgehalten haben. Einer dieser Jugendlichen sei komplett mit Löschmittel besprüht aus der Tiefgarage in Richtung Bahnhofstraße weggerannt.

Wer Angaben zur Tat oder zu den Jugendlichen machen kann, kann sich bei der Polizei Neu-Ulm melden unter der Telefonnummer 0731-8013-0. (az)