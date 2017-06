2017-06-26 16:00:00.0

Elchingen Unbekannter bricht in Garagen ein

Gleich in mehrere Garagen ist ein bislang Unbekannter in Thalfingen eingebrochen - und hat zumindest in einer Beute gemacht.

Mehrere Einbrüche haben sich in der Nacht auf Sonntag im Elchinger Gemeindeteil Thalfingen ereignet. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)