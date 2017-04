2017-04-04 21:00:00.0

Pfuhl Unbekannter sägt Pfuhler Linde an

Ein Vandale hat den alten Baum beschädigt und eine rätselhafte Substanz in den Stamm injiziert. Nun setzt die Verwaltung eine Belohnung auf Hinweise aus.

Große Löcher im Baum und tiefe Sägerillen: Ein Unbekannter hat die alte Linde an der Schlesierstraße in Pfuhl verletzt. Schon wieder. Denn der Vandale hatte es bereits im vergangenen Frühjahr auf den über 50 Jahre alten Baum abgesehen.

Die Stadtverwaltung geht nun davon aus, dass es sich dabei um einen Täter handelt, der „systematisch und regelmäßig mutmaßlich“ die Sommerlinde verletzt. Bereits im Mai 2015 wurde der Stamm ringsherum angesägt. Ziel war es wohl, die Leitungsbahnen des Baums zu unterbrechen, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Sandra Lützel, mit. Im Juni vergangenen Jahres berichtete ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, dass der Baum angebohrt und ein unbekannter Wirkstoff injiziert wurde. Die Stadt erstattete umgehend Anzeige. Zudem wurde die Polizei gebeten, das Gebiet um die Linde vermehrt zu bestreifen. Doch lange fehlte vom Vandalen jede Spur. Bis zum 9. März. An diesem Tag stellten Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung neue Bohrungen am Stamm fest. Nur wenige Tage später, am 24. März, meldeten Zeugen, dass fünf Kupferröhrchen von jeweils etwa 14 Zentimeter Länge und einem Durchmesser von einem Zentimeter in den Baumstamm getrieben und mit einem Mittel von ölartiger Konsistenz befüllt worden seien.

ANZEIGE

Die Stadt hat nun erneut Anzeige erstattet. Um möglichst schnell den oder die Täter zu ermitteln, setzt die Stadtverwaltung nun auch auf die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat an der Linde in den vergangenen Tagen oder Wochen verdächtige Personen bemerkt oder gar gesehen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, setzt die Verwaltung eine Belohnung von einhundert Euro aus, teilt Lützel mit. Und auch der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg meldet sich in der Sache zu Wort: „Baumfrevel ist eine Art der Sachbeschädigung, die wir als Stadt keinesfalls hinnehmen oder akzeptieren werden“, sagt der Rathauschef. „Ich hoffe, dass die Bürger uns hierbei helfen und Augen und Ohren offenhalten werden, sodass die Polizei den oder die Übeltäter schnell ermitteln kann.“

Hinweise nimmt die Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 an. (kat,az)