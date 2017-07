2017-07-14 14:30:29.0

Ulm/Laichingen Unbekannter tötet Lamm mit Stock

Als das verendete sechs Monate alte Weidelamm gefunden wurde, hatte es gravierende Verletzungen.

Qualvoll verendet ist vermutlich ein Lämmchen am vergangenen Wochenende bei Laichingen. Die Polizei sucht dazu Zeugen. Sie geht davon aus, dass jemand das Schaf getötet hat. Denn als das Tier am vergangenen Samstag gefunden wurde, hatte es mehrere Verletzungen am Körper. Die rühren nach Einschätzung der Ermittler von einem Holzstock her. Das Rundholz hat der Täter abgebrochen. So entstand eine Spitze. Mit dieser stach der Unbekannte seit dem Abend vorher dem Tier in den Bauch und in den Hals. Diese Verletzungen war so gravierend, dass das sechs Monate junge Lamm auf der Weide verendete. Das zwei Zentimeter dicke Rundholz ließ der Unbekannte zurück.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht zum vergangenen Samstag im Westerlau bei Laichingen verdächtige Personen gesehen haben. Die Weide liegt hinter den Firmengebäuden an der Rudolf-Diesel-Straße und der Carl-Zeiss-Straße. Gleich daran schließt sich ein Wald an. (az)