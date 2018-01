2018-01-12 06:00:00.0

Neu-Ulm Und wieder eine Kostenexplosion

Die Umgestaltung des ehemaligen Multikulturhauses kommt die Stadt deutlich teurer als erwartet. Dafür muss sich die Verwaltung von Stadträten einiges anhören. Von Ronald Hinzpeter

Planung und Wirklichkeit klaffen zuweilen deutlich auseinander. Das hat sich jetzt wieder einmal bei einem Projekt der Stadt Neu-Ulm gezeigt – und im zuständigen Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste für Murren gesorgt. Es ist schon das zweite Vorhaben innerhalb kurzer Zeit, das finanziell deutlich aus dem Ruder lief. Diesmal betroffen: das ehemalige Multikulturhaus in der Zeppelinstraße.

Was einst ein berüchtigter Treffpunkt für Islamisten und Hassprediger war, soll nun einen Erstanlauf-stelle für Obdachlose werden. Um das marode Gebäudes entsprechend herzurichten, wollte die Stadt 255000 Euro ausgeben. Doch offenkundig ist die Bausubstanz schlechter als zunächst gedacht. Stadtbaudirektor Markus Krämer berichtete dem Ausschuss unter anderem von einer aufwendigen Instandsetzung der Haustechnik, von Vandalismus- und Frostschäden. Der Schimmelbefall sei deutlich schlimmer gewesen als gedacht, wegen Wasserschäden mussten der Estrich im Obergeschoss teilweise erneuert und durchfeuchtete Trockenbauwände im Erdgeschoss ersetzt werden. Richtig teuer sei der Brandschutz gekommen.

Offenbar war lange nicht abzusehen, dass die Sache aus dem Ruder laufen würde. Nach Darstellung der Bauverwaltung hat das beauftragte Planungsbüro „während der gesamten Bauzeit“ signalisiert, der Kostenrahmen könne weitgehend eingehalten werden. Erst am 15. Dezember kam eine realistische Kostenübersicht auf den Tisch: Danach würde die Sanierung nicht mit 255000 Euro zu Buche schlagen, sondern mit 370000 Euro. Das entspricht einer Steigerung um 45 Prozent, wie CSU-Fraktionschef Johannes Stingl vorrechnete. Ihn erinnerte das an die Sanierung des Edwin-Scharff-Museums, die wegen unvorhergesehener Mängel am Ende deutlich mehr Geld verschlungen hatte, als geschätzt. Er hegt Zweifel, „ob die Projektsteuerung im Haus solchen Dingen noch gewachsen ist“. Deshalb sollte sich seiner Ansicht nach die Rechnungsprüfung mit dem Fall befassen. Alfred Schömig (FDP) wunderte sich, warum das Planungsbüro die Kostensteigerung so spät gemeldet habe: „Hier ist eine Schwachstelle, das hat nicht optimal funktioniert.“ Antje Esser, SPD-Fraktionsvorsitzende, wies darauf hin, dass dies ja kein Einzelfall sei. Es sei bedenklich, wenn wie beim Scharff-Museum erneut der Finanzrahmen gesprengt worden sei. „Wir brauchen eine größere Kostensicherheit“, forderte sie und warf die Frage auf, ob die Stadt sich für die Planung den richtigen Partner gesucht habe und ob das Vorhaben von der Verwaltung „ausreichend begleitet worden ist“. Eine solche Überschreitung „werden wir nicht mehr hinnehmen“, drohte sie.

Allerdings hatten sich die Planungsvorgaben im Laufe der Zeit noch einmal geändert, wie Anton Bullinger erläuterte. Der Leiter des Fachbereichs Personal, Organisation und Bürgerdienste sagte, zunächst sollte das Gebäude als Übergangsdomizil vor allem für erwachsene Männer hergerichtet werden, doch mittlerweile ist vorgesehen, auch Familien und Familienverbände unterzubringen – und die benötigten abgeteilte Küchen.

Was die Überwachung des Umbauprojekts betrifft, rechtfertigte sich Krämer, der Verwaltung habe ein ganzes Jahr lang ein Architekt gefehlt: „Den Mann brauchen wir, aber den haben wir jetzt.“ Die angespannte Personalsituation im Rathaus fordert seiner Ansicht nach Tribut: „Wenn niemand danach gucken kann, dann laufen manche Dinge halt so.“