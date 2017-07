2017-07-07 18:57:00.0

Senden Unfall auf A7:

Der Autofahrer bemerkt zu spät, dass sich der Verkehr staut. Der Sachschaden beträgt 17 000 Euro.

Schon wieder ein Unfall in der Baustelle auf der Autobahn 7: In den Auffahrunfall am Donnerstagmittag waren nach Angaben der Polizei drei Fahrzeuge involviert.

Wie die Polizei berichtet, war ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen auf der A7 in Richtung Kempten unterwegs. Auf Höhe des Autobahndreiecks Hittistetten passierte dann der Auffahrunfall, wie die Autobahnpolizei Günzburg mitteilt.

Der Verkehr stockte auf der rechten Fahrspur

Der 19-Jährige merkte nach Angaben der Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm wegen des stockenden Verkehrs abgebremst hatten. Er fuhr laut Polizeibericht einem vor ihm fahrenden Transporter hinten auf und schob diesen dadurch auf einen weiteren Kleintransporter.

Bei dem Unfall wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Die Autobahnpolizei Günzburg gibt den Sachschaden bei dem Unfall mit etwa 17000 Euro an. (az)