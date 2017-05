2017-05-19 13:00:00.0

Weißenhorn/Roggenburg Unmögliches wird möglich zwischen Biberachzell und Biberach

Zwischen den Orten entsteht für 800000 Euro ein neuer Radweg. Die Bürgermeister und der Landrat machen deutlich, warum die Verbindung so wichtig ist. Von Andreas Brücken

Ein Traktor mit breitem Anhänger donnert haarscharf an einer Gruppe von Radfahrern vorbei. Helmut Bauer, der in Sichtweite der Ortsdurchfahrt von Asch wohnt, sieht diese kritische Szene fast jeden Tag und kennt die Gefahren für Fußgänger und Radfahrer auf der Strecke. „Wer sich hier zu Fuß oder mit dem Rad bewegt, muss manchmal Todesängste ausstehen, weil die Autos so dicht an einem vorbei fahren, dass man fast nach dem Rückspiegel greifen kann“, sagt er.

Doch die unfallträchtige Strecke zwischen Biberach und Biberachzell wird der Vergangenheit angehören, wenn im August der Radweg auf rund 2,2 Kilometern Länge fertiggestellt ist. Die beiden Bürgermeister aus Roggenburg und Weißenhorn, Mathias Stölzle und Wolfgang Fendt, sowie Landrat Thorsten Freudenberger und Jens Ehmke vom Staatlichen Bauamt in Krumbach, griffen am Mittwochnachmittag zum Spaten und gaben damit den symbolischen Startschuss zum Bau des 800000-Euro-Projektes. Der Landkreis, die beiden Gemeinden und das Staatliche Bauamt teilen sich die Kosten für die neue Verbindung der drei Orte auf.

Für Bürgermeister Stölzle ist der Weg viel mehr als eine Annehmlichkeit für Sportler und Ausflügler. Viel mehr sei die neue Verbindung ein sicherer Weg für die Menschen, die zur Schule, zum Verein oder zu den Geschäften in den benachbarten Ortsteilen gelangen wollen, ohne das Auto zu benutzen.

Landrat Freudenberger machte die Dringlichkeit der Baumaßnahme für Fußgänger und Radfahrer deutlich: Während vor 25 Jahren im Landkreis Neu-Ulm noch etwa 77000 Fahrzeuge zugelassen waren, sind es aktuell 178000. Deshalb sei ein Radwegenetz von rund 710 Kilometern rund um Neu-Ulm durchaus eine Tatsache, die sich sehen lassen könne, sagte der Landrat mit Blick auf die Verkehrssicherheit.

Bürgermeister Fendt, der selbst mit dem Fahrrad zum Spatenstich kam, gab dem Projekt einen ganz persönlichen Titel: „Mission Impossible“ nannte er das Vorhaben augenzwinkernd. Hätten doch die verantwortlichen Mitarbeiter im Straßenbauamt schon zu Beginn der Planungen prophezeit, dass die Grundstücke für das Bauvorhaben nie zu bekommen seien. Und tatsächlich erinnerte sich Fendt an einen Grundstücksbesitzer, den er insgesamt fünf Mal besuchen musste, bis er überzeugt gewesen sei. Doch er habe volles Verständnis für die Betroffenen gehabt, sagte Fendt: „Sich vom eigenen Grund und Boden zu trennen fällt keinem leicht.“

Unter dem Asphalt soll auch noch eine Leitung für Trink- und Löschwasser verlegt werden. Damit könne in Zukunft eine problemlose Versorgung der Orte, selbst bei Engpässen, garantiert werden, fügte Wolfgang Fendt hinzu.