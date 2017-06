2017-06-26 20:00:00.0

Ehingen Unter Erdmassen begraben: Arbeiter stirbt bei Unfall auf Baustelle

Nach einem Unfall auf einer Baustelle in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Arbeiter am Montag gestorben. Er wurde von herabstürzenden Erdmassen getroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei arbeitete der 62-Jährige kurz vor 14 Uhr auf einer Baustelle in der Heufelder Straße. Hinter sich hatte er eine wenige Meter hohe Erdwand. Die löste sich offenbar, so die Polizei. Das Erdreich begrub den Arbeiter. Seine Kollegen gruben den Verschütteten sofort frei. Der Rettungsdienst reanimierte den 62-Jährigen zunächst. In der Klinik jedoch erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des 62-Jährigen und um seine Kollegen. Gewerbe- und Umweltermittler sowie die Kriminalpolizei ermitteln jetzt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. In die Ermittlungen werden auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis und die Berufsgenossenschaft einbezogen.