Landkreis Neu-Ulm Unternehmen bauen auf Lebenshilfe

Die Donau-Iller-Werkstätten bieten Menschen mit Behinderung vielfältige Arbeitsplätze. Beim Besuch von Staatssekretär Hintersberger geht es auch um Zukunftspläne. Von Ariane Attrodt

In den Donau-Iller-Werkstätten Neu-Ulm werden unter anderem Pumpen für Lastwagen zusammengebaut. Die Endmontage ist in verschiedene Einzelschritte unterteilt.

Die einzigen Geräusche im Raum sind das Rascheln der Papierseiten und die Laute der arbeitenden Scanner. Nach und nach ziehen die Geräte jeweils ein Blatt vom Stapel, um es zu digitalisieren. Fahrzeugakten und Reparaturaufträge wandern so in das Computerprogramm. Die Mitarbeiter überprüfen zuerst die erstellten Dateien, dann greifen sie nach dem nächsten Ordner mit Papierstapel, der sich in großen, grauen Rollcontainern neben den Schreibtischen befindet. Plötzlich ertönt ein lauter Gong. Für die Mitarbeiter der Donau-Iller-Werkstätten in Neu-Ulm, die zur Lebenshilfe Donau-Iller gehören, heißt das: Frühstückspause.

So geordnet läuft es hier immer ab. An diesem Tag ist aber dennoch etwas anders als sonst: Bayerns Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger ist zu Gast, um die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten, die die Donau-Iller-Werkstätten Menschen mit Behinderung bieten, kennenzulernen. Gerade spricht er mit Dina Fischer über ihre Arbeit in der Verwaltungsgruppe. Hinterher wird er sagen: „Man spürt, dass die Menschen hier wissen: Wir sind echte Mitarbeiter und das sind echte Aufträge aus der Wirtschaft, die wir hier bekommen.“ Im Fall der Verwaltungsgruppe arbeitet man mit Autohäusern zusammen, die zum Daimler-Konzern gehören. Die Standorte Neu-Ulm, Reutlingen, Nürnberg und Schwäbisch Gmünd sind dabei. Jeden Abend werden die digitalen Daten an die Autohäuser geschickt. 6,5 Millionen Seiten haben die Mitarbeiter im vergangenen Jahr digitalisiert.

Ein paar Räume weiter heißen die Auftraggeber Bosch Rexroth, Liqui Moly, Hilti oder Daimler. Es ist die Pumpenproduktion. Aus 20 Bauteilen werden sieben verschiedene Arten hergestellt. Für einen bestimmten Pumpentyp bei Bosch Rexroth ist die Werkstatt der einzige Lieferant – weltweit. Die fertigen Pumpen werden später in Lastwagen eingebaut, damit sich deren Fahrerhaus kippen lässt. Durchschnittlich 17000 Pumpen entstehen hier pro Jahr. Gruppenleiter Günther Kohler erklärt: „Danach geht das Produkt direkt zum Kunden. Wir machen hier die Endkontrolle – das muss funktionieren.“ 20 Menschen arbeiten in dieser Werkstatt, die Aufgaben seien „relativ komplex“, sagt Kohler. „Deshalb unterteilen wir die Arbeit in so kleine Schritte, dass die Mitarbeiter durchwechseln können.“ Das Ziel: Jeder soll – basierend auf seinen Fähigkeiten – möglichst viel können. Die Mitarbeiter haben viel zu tun – derzeit sei die Auftragslage gut, wie Edgar Saar, Leiter der Donau-Iller-Werkstätten in Neu-Ulm, sagt: „Wir sind rappelvoll.“

Das Angebot der Lebenshilfe richtet sich an alle Menschen mit einer Behinderung, gleich wie schwer. Neben der Arbeit in den Werkstätten gibt es seit 2008 das Integrationsunternehmen Adis. Dort finden Menschen mit leichterem Handicap eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Derzeit hat Adis 30 Mitarbeiter, 15 davon sind Menschen mit Behinderung. In zwei bis drei Jahren sollen insgesamt etwa 50 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, schildert Geschäftsführer Jürgen Heinz den Plan. „Ein Mensch ist nicht mehr wert, wenn er mehr produziert. Da wollen wir Vorbild sein und immer Wertschätzung zeigen – auch wenn die Wertschöpfung gering ist.“ Adis sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. Dieses Ziel hat auch Zab – der zentrale ambulante Bildungsbereich. Dieser ist vor drei Jahren eingerichtet worden. Schrittweise können damit Mitarbeiter der Werkstätten auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen – vom Praktikum bis hin zur sozialversicherungspflichtigen Anstellung. Ob Krankenhaus, Polizei oder IT-Bereich – die Einsatzbereiche sind vielfältig. Damit der Einstieg dort besser klappt, will die Lebenshilfe die Büroräume des Zab neu einrichten: beispielsweise mit Krankenhausbetten oder Supermarktkassen, um Situationen aus dem täglichen Arbeitsalltag zu simulieren. Kostenpunkt: 500000 bis 700000 Euro. Die Lebenshilfe hofft deshalb auf die Unterstützung durch den Staatssekretär. Die genauen Pläne wird Geschäftsführer Heinz an dessen Büro in Augsburg schicken. Hintersberger regte an, Unternehmen, denen die neuen Vorbereitungsräume zugutekommen würden, mit ins Boot zu holen.