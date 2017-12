2017-12-14 07:00:00.0

Ulm Uralte Urkunde fürs Ulmer Stadtarchiv

Stadtrat Hans-Walter Roth hat das wertvolle Dokument aus dem Jahr 1444 ersteigert und der Stadt geschenkt.

Früher, so Stadtrat Hans-Walter Roth, sei es in Ulm üblich gewesen, dass verdiente Bürger für ihre Verdienste vom Rat der Stadt tüchtig geehrt wurden. Aber nicht so wie heute mit einem Zinnteller, einer gerahmten Urkunde oder sogar einem Orden für ein jahrzehntelanges Ehrenamt. Es sei da so richtig zur Sache gegangen. Sogar Kaiser und Könige hätten sich persönlich am Sponsoring mit großzügigen Geschenken beteiligt. Und man habe es dem zu Ehrenden sogar schriftlich gegeben.

Hiervon berichtet eine wertvolle Urkunde. Das historische Pergament ist Roth zufolge ohne Zweifel ein Original. Es ist datiert vom 9. September 1444, verhandelt und unterzeichnet zu Nuremberg, also zu Nürnberg. Es trägt das Originalsiegel des damaligen Deutschen Königs und späteren Kaisers Friedrich III. (1414 - 1493).

Das Pergament enthält die erste urkundliche Erwähnung von Behlingen

Der Text lautet: „Wir, Fridrich von Gotes Gnaden Römischer Kunig ... bekennen und tun kunt offembar mit diesem Brive .... daz unser und des Richs Getrewr Peter Ott Bürger zu Ulme hat diemüticlich bittn lassen ... ime die zwen Hofe zu Beglingen gelegen ... zu verleihen“. Weiter im Text sind das Geschenk, zwei Bauernhöfe zum Lehen und die Bedingungen für das Lehen detailliert beschrieben.

Inzwischen konnte laut Roth nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Pergament um eine der ersten urkundlichen Erwähnungen von Behlingen handelt. Sie ist deswegen auch für das Kammeltal interessant. Die Höfe, die der Ulmer Bürger Peter Ott 1444 von dem im Jahr 1452 zum Kaiser gekrönten Friedrich III. als Lehen erhielt, konnten inzwischen von den Heimatforschern identifiziert werden. Sie existieren noch. Sie haben allerdings, wie zu erfahren war, inzwischen den Besitzer mehrfach gewechselt.

Die Urkunde wurde bei einer Versteigerung in Süddeutschland angeboten und anfangs nicht weiter beachtet. Durch den Tipp des Leiters des Ulmer Stadtarchivs, Professor Michael Wettengel, wurde Stadtrat Roth auf das Objekt aufmerksam und konnte es, obwohl es bereits einem Privatsammler zugeschlagen war, nach Ulm holen. Es ist seine diesjährige Weihnachtsgabe an die Stadt Ulm. (az)