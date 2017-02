2017-02-16 18:00:00.0

Ulm Urteil im Raser-Prozess: 22-Jähriger erhält Bewährungsstrafe

Ein 22-Jähriger fährt mit mehr als 100 Stundenkilometern durch Ulm und verletzt dabei einen Radler schwer. Jetzt wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Von Michael Peter Bluhm

Das Protzgebaren eines Autofahrers mit einer getunten 280-PS-Rennmaschine hätte einen Radfahrer in der Olgastraße fast das Leben gekostet. Er war im Sommer 2015 in der Ulmer Innenstadt frontal von dem Auto erfasst worden. Jetzt wurde der 22-jährige Fahrer des Autos vom Amtsgericht Ulm wegen fahrlässiger Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Gab es ein illegales Straßenrennen?

Im Zentrum der umfangreichen Beweisaufnahme stand die Frage, ob sich der türkischstämmige Fahrer aus dem Kreis Günzburg am 1. August 2015 gegen 23.15 Uhr auf der berüchtigten Raserpiste zwischen Hauptbahnhof und Willy-Brandt-Platz mit einem Kumpel ein illegales Straßenrennen geliefert hatte. Die unterschiedlichsten Zeugenaussagen ergaben keine juristisch schlüssigen Hinweise darauf, wenn ein solch verbotenes und gefährliches Kräftemessen auch nicht ganz auszuschließen war.

ANZEIGE

Nach dem Gutachterbericht am Ende der Beweisaufnahme stand zweifelsfrei fest: Der Angeklagte war an diesem lauen Sommerabend mit 102 Stundenkilometern durch die Olgastraße gefahren, als ein Radfahrer in Höhe des Salzstadels die Fahrbahn querte. Der Raser reagierte mit einer Vollbremsung – vergebens.

Das war "pure Angeberei"

Der dunkle BMW prallte frontal gegen den Radler, sodass dieser 14 Meter weit durch die Luft gewirbelt wurde und auf dem Gleiskörper der Straßenbahn landete. Er wurde lebensgefährlich verletzt und musste drei Monate im Krankenhaus stationär versorgt werden. Es wäre um ein Haar ein tödlicher Unfall gewesen, sagte der Sachverständigte.

Einen „Verstoß aus purer Angeberei“ nannte die Richterin die Raserei in ihrer Urteilsbegründung. Neben der Bewährungsstrafe muss der 22-Jährige 6000 Euro Schmerzensgeld an den Radfahrer bezahlen, bei dem er sich im Verlauf der Verhandlung mehrfach entschuldigte.

Lesen Sie mehr dazu: Unfall mit Radfahrer - war ein illegales Autorennen schuld?