2017-04-12 13:00:00.0

Ulm Uzin Utz baut auf den Standort Ulm

Das Unternehmen steigert deutlich Umsatz und Gewinn und will weiter kräftig wachsen. Im Donautal errichtet der Boden-Spezialist eine neue Fabrik für Fliesenkleber Von Michael Ruddigkeit

Ganz in der Nähe des Hauptsitzes im Donautal baut die Uzin-Utz-Gruppe eine neue Fabrik für ihre Tochter Codex. Das Ulmer Unternehmen verzeichnete ein Jahr der Rekorde und will weiter wachsen.

Die Uzin-Utz-Gruppe blickt auf das erfolgreichste Jahr ihrer Firmengeschichte zurück. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Müllerschön bei der Bilanzpressekonferenz in Ulm. Das einzige börsennotierte Unternehmen der Region steigerte 2016 den Umsatz gegenüber dem Vorjahr von 253,2 Millionen auf 272,9 Millionen Euro (plus 7,8 Prozent). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich um mehr als 30 Prozent von 18,9 Millionen auf 24,9 Millionen Euro. Davon sollen auch die Aktionäre des Bodenspezialisten profitieren: An sie wird mit 1,30 Euro pro Aktie die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte ausgeschüttet, sofern die Hauptversammlung am 9. Mai in der Donauhalle zustimmt. Dann werden auch die Zahlen fürs erste Quartal 2017 bekannt gegeben, die offenbar ebenfalls erfreulich ausfallen.

Der Komplettanbieter für Bodensysteme, der beispielsweise Klebstoffe oder Spachtelmasse herstellt, ist auf seinem Gebiet bereits die Nummer eins in Deutschland und den Niederlanden, will aber noch höher hinaus: „Wir wollen Marktführer in Europa sein“, sagte Thomas Müllerschön. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Uzin Utz eine Reihe von Fokusregionen festgelegt, in denen das Unternehmen seine Position ausbauen und einen Marktanteil von jeweils 18 bis 28 Prozent erreichen will: Neben Deutschland und den Niederlanden sind dies Frankreich, Belgien, Luxemburg, Skandinavien und die Schweiz, außerdem die USA. Auch Asien hat die Firmengruppe auf dem Schirm, wobei dort in den nächsten Jahren noch keine größeren Erfolge erwartet werden. Mit der Konzentration auf die Fokusregionen peilt die Firmenspitze ein ehrgeiziges Ziel an: 400 Millionen Euro Umsatz bis zum Jahr 2019. Dazu müsste Uzin Utz aber deutlich stärker wachsen als bisher. In diesem Jahr ist ein Umsatzplus von etwa zehn Prozent eingeplant.

ANZEIGE

Auch wenn mehr als die Hälfte des Umsatzes im Ausland erwirtschaftet wird, setzt Uzin Utz auch konsequent auf den Standort Ulm. In dieser Woche war Spatenstich für das neue Produktionswerk der Tochterfirma Codex – nur einen Steinwurf vom Hauptsitz im Donautal entfernt. Am Heuweg hat das Unternehmen ein 10000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, auf dem Räume für Produktion, Lager und Verwaltung sowie ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum und Schulungsräume für Kunden entstehen. 18 Millionen Euro steckt die Uzin-Utz-Gruppe in das Werk, das im Januar 2018 den Betrieb aufnehmen soll. 60000 Tonnen Pulverprodukte sollen dort jährlich produziert werden. Der Schwerpunkt liegt auf Fliesenklebstoffen. Die nächste Fabrik ist schon in Planung, dann aber wieder im Ausland: „Nach dem Codex-Werk ist ein weiteres Werk in den USA geplant“, sagte Werner Utz, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, bei der Bilanzpressekonferenz.

Neben dem konsequenten Wachstum im In- und Ausland hat Uzin Utz für dieses Jahr auch das Thema Digitalisierung ganz oben auf der Agenda stehen. So sollen zum Beispiel der Kontakt zum Kunden oder Arbeitsabläufe in der Produktion deutlich verbessert werden, etwa über Videoapps oder mit digital gesteuerten Elektroshuttles. Müllerschön sieht hier noch viel Potenzial. Die Kunden im Blick hat die Firmengruppe auch mit der Dienstleistungsgesellschaft „Servo“, die für Handwerker gegründet wurde. Hier helfen Spezialisten den Kunden beispielsweise bei Gesprächen mit Banken und Steuerberatern, es geht aber auch um Kontaktpflege und Austausch.