2016-12-29 17:09:00.0

Blaustein Vandale wütet in Kirche in Blaustein

In der Blausteiner Kirche hat ein Unbekannter einen hohen Schaden angerichtet. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Klingenstein (Alb-Donau-Kreis) hohen Schaden in einer Kirche angerichtet. Nach Angaben der Polizei trieb der Täter in dem Ortsteil von Blaustein zwischen 7.45 und 17 Uhr sein Unwesen.

In der Kirche St.-Joseph warf der Unbekannte Kerzenständer um und Gesangbücher zu Boden. Er beschädigte die Krippe und das Altarkreuz. Das Kreuz, sowie Weihnachtsschmuck und das Weihwasserbecken lagen auf dem Boden. Der Schaden beträgt mehr als 4000 Euro. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Aufklärung der Tat unter 0731/188-0 an die Polizei Ulm zu richten. (az)