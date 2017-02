2017-02-04 12:30:53.0

Kreis Neu-Ulm Vater tritt Sohn bei Geburtstagsfeier mehrmals ins Gesicht

Im Kreis Neu-Ulm ist eine Familienfeier eskaliert. Beim Geburtstag seiner Tochter trat ein Vater seinem Sohn mehrmals mit dem Fuß ins Gesicht. Vier Polizeistreifen rückten an.

Eigentlich sollte es eine friedliche Familienfeier werden. Am Freitagabend eskalierte der Geburtstag einer Vierjährigen in Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm. Wie die Polizei am Samstag berichtet, geriet der Vater des Mädchens mit seinem 24-jähriger Sohn in einen Streit. Die beiden stark Alkoholisierten schlugen sich auf der Straße vor der Wohnung mit den Fäusten ins Gesicht und beschädigten bei dem Gerangel zwei geparkte Fahrzeuge. Als der Sohn zu Boden fiel, trat ihm sein Vater mit dem Fuß mehrmals ins Gesicht, so die Polizei.

Freundin des Sohnes beschimpft Polizisten

Die ebenfalls alkoholisierte Freundin des 24-Jährigen versuchte immer wieder einzugreifen. Nachdem vier Polizeistreifen vor Ort waren, konnte das Gerangel zwischen Vater und Sohn beendet werden. Die 16-jährige Freundin allerdings ließ sich nicht beruhigen. Selbst als sie in Schutzgewahrsam genommen wurde, beleidigte sie die Polizisten und drohte ihnen mit dem Tod.

Das Geburtstagskind, das vier Jahre alte Mädchen, wurde seiner Mutter übergeben. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten. AZ