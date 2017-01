2017-01-24 09:05:00.0

Ulm Verbotene Blicke im Stadthaus

Fotograf Timm Rautert besuchte in den 1970er Jahren die Amischen in den USA. Im Stadthaus Ulm berichtet er Faszinierendes von seinen Begegnungen mit der erzkonservativen Gemeinschaft. Von Dagmar Hub

Seit Ende Oktober sind 45 Schwarz-Weiß-Fotografien im Stadthaus zu sehen, die der renommierte Essener Fotograf und Hochschullehrer Timm Rautert 1974 bei den Amischen in Pennsylvania aufnahm. Die Kinder auf den Bildern sind heute um die 50 – die kleinformatigen Fotografien aber erzählen 43 Jahre später präzise vom Leben der täufisch-protestantischen Glaubensgemeinschaft. Wirklich verstehen kann man sie aber beim Rundgang mit dem 75-jährigen Rautert selbst: Im Stadthaus berichtete er einer großen Schar von Neugierigen über seine Eindrücke während des einwöchigen Aufenthalts damals und stand Rede und Antwort.

Glücklich ist Rautert darüber, dass in Ulm erstmals alle 45 Bilder der Serie zusammen zu sehen sind. Die Zäune, die auf vielen der Fotografien zu sehen sind, erschließen sich aus Rauterts Erklärung: Er wollte die innere Distanz klar machen, aus der heraus die Bilder entstanden – und den Respekt, den er für die fotografierten Menschen empfand. Den Amischen ist es via Bilderverbot des biblischen Buches Exodus verboten, Bilder zu machen oder für Bilder zu posieren. Erlaubt aber ist es in vielen Gemeinden, Dritten (wie Rautert) das Fotografieren nicht zu verbieten. Einen „Sündenfall der Fotografie“ nennt Rautert seine Bilder deshalb – denn was tut ein Fotograf, wenn er das Schild „NO Photographing“ an einem Baum entdeckt? Richtig, er fotografiert. Oder nimmt „ein Bildl von einem ab“, wie es die Amischen nennen würden – in jenem Deutsch aus der Zeit der Auswanderung ihrer Vorfahren aus Süddeutschland und der Schweiz im 18. Jahrhundert.

ANZEIGE

Mit dem Hintergrund seiner eigenen Eindrücke gewinnen Rauterts Fotografien. Die drei Mädchen am Zaun, die zusammenstecken und offenbar Spaß haben, drehen sich um, als die Mutter mit dem Pferdewagen kommt – und entdecken den Fotografen, dem sie einen kurzen Moment ins Gesicht schauen. Ein weiteres Bild dieses Augenblickes gibt es nicht, sagt Rautert. Die Aura war gebrochen. Die fünf barfüßigen Jungs in schwarzen Hosen und hellen Hemden, die den Kopf samt Hut so senken, dass man die Gesichter nicht sieht: Auch dieses Bild spiegelt die Einstellung „Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht“, erläutert Rautert. So streng und puristisch die Erziehung der Amischen ist, so hart ein Verstoß gegen Regeln mit der Züchtigung durch Lederriemen bestraft wird – ein junger Mann, der ausbricht aus der Glaubensgemeinschaft, kehrt zurück. „Sie halten die Einsamkeit außerhalb ihrer Gemeinde nicht aus“, erklärt Rautert. Familien mit bis zu 14 Kindern leben auf engstem Raum, schlafen zu acht in einem Zimmer, mit Betten für vier Kinder gemeinsam.

Die Nutzung von Elektrizität ist den Amischen verboten, und selbst die Puppen der Mädchen haben keine Gesichter. So romantisch das Bild vom geparkten Pferd samt Wagen zwischen den abgestellten Fahrzeugen wirkt: Vor diesem Hintergrund erschließt sich die Lebenswirklichkeit der Glaubensgruppe, die sich auch Erfindungen wie Gürtel oder Reißverschluss verweigert. Denn das Leben muss aus der Perspektive der Amischen schmucklos und spartanisch sein, erklärt Rautert. „Alles Schöne ist gegen Gott.“ Fast heilig gehalten wird dagegen die deutsche Sprache. Ob sich etwas geändert hat im Leben der Glaubensgemeinschaften, seit die Bilder entstanden, will ein Besucher wissen. „Ja“, antwortet Rautert, „es gibt Veränderungen. Die Pferdekutschen haben inzwischen Reflektoren. Der vielen Unfälle wegen.“ Denn Licht oder Batterien dürfen die Amischen weiterhin nicht benützen.

Die Fotografien von Timm Rautert sind noch bis 19. Februar im Kabinett zu sehen. Parallel dazu zeigt das Stadthaus klassische Quilts der Amischen aus der Sammlung Schlumberger.