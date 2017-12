2017-12-06 17:40:00.0

Ulm Verdächtiges Paket in Ulm: Polizei gibt Entwarnung

Verdächtiges Paket in Ulm: Im Bereich am Wengentor ist eine verdächtige Sendung an einen Gewerbebetrieb gemeldet worden. Inzwischen ist klar: Es besteht keine Gefahr.

Wegen eines verdächtigen Pakets ist in Ulm zeitweise ein Gebäude evakuiert worden. Foto: Thomas Heckmann