2017-04-04 12:59:00.0

Neu-Ulm Verfolgungsjagd im Rollstuhl

Eine Querschnittgelähmte und ihr Komplize werden beim Stehlen in der Glacis-Galerie erwischt. Sie versuchen zu fliehen – jedoch ohne Erfolg. Daher gibt es nun die Rechnung vor Gericht. Von Michael Peter Bluhm

Weil er eine querschnittsgelähmte Frau zum Diebstahl angestiftet hat, ist ein 39-jähriger Günzburger vom Neu-Ulmer Schöffengericht zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Perfide nannte Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer den Plan des Angeklagten, gab ihm aber eine letzte Chance, nach einer 23-jährigen Drogenkarriere mit Hilfe geeigneter Therapiemaßnahmen endlich von seiner Sucht befreit zu werden.

Mitangeklagt war die ebenso drogenabhängige Burgauerin, die an den Rollstuhl gebunden ist, seitdem sie sich bei einem Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus aus dem Fenster gestürzt hatte. Kennen gelernt haben sich die beiden im Wartezimmer einer Arztpraxis. Die Frau blieb jedoch unentschuldigt dem Gerichtstermin fern, sodass das Verfahren gegen sie abgetrennt wurde und demnächst am Ulmer Amtsgericht mit elf weiteren Fällen des Diebstahls verhandelt wird. Ihr Komplize hingegen wurde in Handschellen in den Neu-Ulmer Gerichtssaal geführt: Dreizehn Mal ist er vorbestraft wegen Drogendelikten, Diebstahl und Körperverletzung. Unter anderem war er in eine Günzburger Apotheke und einen Drogeriemarkt eingebrochen und hatte sich Medikamente besorgt. Mit 16 hat er zum ersten Mal weiche Drogen konsumiert. Mit 18 stieg er vom Haschisch auf Heroin, Kokain und Amphetamine um. Therapiemaßnahmen halfen dem gelernten Monteur wenig – aus Einsamkeit und Depressionen verfiel er der Sucht.

Mit Beschaffungskriminalität hat der jüngste Fall jedoch nichts zu tun, der jetzt vom Schöffengericht verhandelt wurde. Offensichtlich hatten der Angeklagte und seine Bekannte aus Burgau neue Handys notwendig. Deshalb wurde der Plan ausgeheckt, aus dem Mediamarkt in der Glacis-Galerie zwei Handys herauszuschmuggeln. Der Angeklagte stand vor dem Elektronik-Geschäft Schmiere, während die Komplizin im Rollstuhl hineinfuhr und zwei Handys inklusive Kopfhörer im Wert von 223 Euro stahl. Kaum war das Diebespaar im Freien, wurde es von Kaufhausdetektiven gestellt, die die Straftat über Video verfolgen konnten. Es kam zu einer Rangelei um die Diebesware. Der Versuch des Angeklagten, mit der Frau im Rollstuhl zu fliehen, misslang. So ließ der Mann in der Kasernstraße den Rollstuhl los. Eine Detektivin im Zeugenstand schilderte, dass die gelähmte Rollstuhlfahrerin weiter zu flüchten versuchte. Als die Mediamarkt-Bedienstete den Rollstuhl festhielt, versuchte die gelähmte Frau, wieder wegzurollen und sogar aufzustehen, was aber nicht gelang. Die Zeugin: „Das war auch noch mein allererster Tag als Kaufhausdetektivin.“

Der Komplize der Frau wurde am nächsten Tag an seinem Arbeitsplatz von der Polizei festgenommen. Wie der psychiatrische Gutachter vor Gericht angab, hatte der Mann vor der Tat eine Überdosis von acht Schlaftabletten zu sich genommen, die in dieser Überdosis zu rauschähnlichen Zuständen führten.

Für die Staatsanwältin war angesichts der vielen Vorstrafen das Maß voll und sie beantragte für die gestandene Tat des Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Der Verteidiger hielt das Wegsperren eines suchtkranken Menschen für den falschen Weg und forderte eine Bewährungsstrafe, um die dringend notwendigen Therapien in einer betreuten Wohnungsform durchführen zu können.

Dieser Auffassung stimmte auch das Schöffengericht zu, wenn es auch eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung ausgesprochen hat. Würde er jetzt freikommen und die jetzt laufenden Therapiemaßnahmen unterbrechen, seien weitere Straftaten vorgezeichnet, vermutete der Richter Und zehn Monate dauert es laut Bewährungshelfer in der Regel, bis ein Platz in einer betreuten Gruppenwohneinrichtung frei wird.