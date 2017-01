2017-01-15 17:00:00.0

Holzheim Verstummt der Chor vor dem großen Jubiläum?

Der Männergesangverein Holzheim wird nächstes Jahr 150. Aus welchen Gründen die Feier zu platzen droht. Von Willi Baur

Eigentlich will der Männergesangverein (MGV) Holzheim im kommenden Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiern. Doch der Chor des Vereins kämpft um den Fortbestand. Aufgeben wollen Sänger und Verantwortliche noch nicht. „Es wird spannend“, sagt nicht nur Dirigent Rainer Lippert. „Schon wenn nur zwei Sänger ausfallen sollten, wird es eng“. Gerade einmal 15 Sangesfreudige kann der Chorleiter regelmäßig noch bei den Proben begrüßen – „die Mindestbesetzung“, sagt Lippert. Er ist 72 und seit 35 Jahren beim MGV tätig.

Die Aktiven seien noch sehr gut bei Stimme, sagt der Dirigent. Das ist keine Selbstverständlichkeit angesichts des Durchschnittsalters. „Das dürfte in etwa bei 70 liegen“, schätzt Lippert. „Aber das Singen hat uns jung gehalten“, ist er überzeugt. Was sich auch bei der Auswahl des Liedgutes niederschlage. Die erfolge im Grunde „querbeet durch die Musikliteratur“, zur Zeit durchaus mit einem Trend zu moderneren Stücken. „Und das darf auch einmal ein Schlager sein.“

ANZEIGE

Lippert und der MGV-Vorsitzende Horst Weber lassen jedenfalls nichts unversucht, um die noch verbliebenen Sänger bei Laune zu halten. „Stimmung und Atmosphäre sind immer noch sehr gut“, sagt Weber, mit 64 zugleich Jüngster im Chor. Natürlich sei die über dem Verein schwebende Auflösung bedrückend. „Ich sehe mich jedoch auch irgendwo in der Pflicht, diese möglichst zu verhindern oder zumindest zu verzögern.“

In diesem Jahr will Weber erneut um neue Chormitglieder werben. Schon so oft in der Vergangenheit hatte er wenig Erfolg. Aus vielfältigen Gründen, meint der Vorsitzende: „Die Kultur des gemeinsamen Singens ist heute nicht mehr sehr gefragt, davon sind ja fast alle Chöre betroffen.“ Hinzu kämen die demografische Entwicklung, berufliche Beanspruchung und familiäre Verpflichtungen. Mit Blick auf diese Aspekte mag er künftig ganz neue Wege nicht ausschließen. „Vielleicht versuchen wir es zum Jubiläum mit einer Art Projekt-Chor“, überlegt Horst Weber. Das wäre eine Erweiterung des bestehenden Chors um zusätzliche Sänger ohne Mitgliedschaft, ein Schnupper-Singen sozusagen bis Mitte nächsten Jahres. Weber weiß: „Viele scheuen heute langfristige Bindungen.“

Klar ist dem Vorsitzenden indes auch, dass es schwierig wird, unter diesen Voraussetzungen ein Jubiläum zu planen. Bis zum Frühjahr jedenfalls wolle der Verein konkretere Vorstellungen für eine Feier im Frühsommer 2018 entwickeln. „Aber die könnte im schlimmsten Fall durchaus kurzfristig platzen“, ist sich Weber bewusst, „wenn der Chor mangels Sänger nämlich seine Singfähigkeit verlieren sollte“. Und: „Ein Festakt ohne Singen wäre sinnlos.“

Völlig offen ist aus Webers Sicht auch, wie es mit dem Verein und seinen derzeit 55 Mitgliedern insgesamt weitergehen würde. „Eine Auflösung wäre für mich die allerletzte Option“, sagt Horst Weber, „ich möchte nicht den Totengräber machen“. Aber wenn es denn sein müsse, mache er auch das.