Neu-Ulm Versuchte Vergewaltigung einer Joggerin: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 23-Jähriger hat wohl versucht, eine Joggerin zu vergewaltigen. Die junge Frau schlug den Mann in die Flucht. Nun hat die Polizei den gesuchten Verdächtigen gefasst.

Eine Woche nach der versuchten Vergewaltigung einer Joggerin in Neu-Ulm hat die Polizei den gesuchten Verdächtigen gefasst. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 23-jährigen Bulgaren aus Pfuhl. Die Polizei fasste den Mann nahe der Donau. Am Mittwoch soll er dem Haftrichter vorgeführt werden, berichtet die Polizei.

Am Dienstagvormittag vergangene Woche ging der Mann am Donauuferweg auf Höhe des Kraftwerks eine 26-jährige Joggerin an, so die Geschädigte. Er versuchte, die Frau zu packen und sie im Schambereich zu berühren. Die Frau wehrte sich, worauf der Mann mit einem Fahrrad flüchtete (hier zur Erstmeldung). Die Polizei stuft die Tat als versuchte Vergewaltigung ein.

Joggerin identifiziert Mann als Täter

Seit einer Woche hatte die Polizei intensiv nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Eine Streife erkannte den Mann aufgrund der "hervorragenden Personenbeschreibung der Geschädigten", wie die Beamten in ihrem Bericht schreiben. Wieder sei er mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Durch die Joggerin wurde der Mann eindeutig als Täter identifiziert. Bislang schweigt der 23-Jährige zur Tat.

Die Arbeit der Kriminalpolizei ist damit aber nicht beendet. Man wolle untersuchen, ob der Mann für weitere Taten verantwortlich sein könnte. AZ