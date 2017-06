2017-06-05 10:56:47.0

Verkehr Verwirrter Rentner wendet auf der Autobahn

Ein Mann will in den Urlaub und wird dabei zum Geisterfahrer

Ein offenbar verwirrter Rentner hat am Samstagabend plötzlich auf der Autobahn gewendet und ist als Geisterfahrer in entgegengesetzter Richtung wieder zurück zur Autobahnanschlussstelle zurückgefahren. Nach Darstellung der Polizei war der 76 Jahre alte Mann aus Niedersachsen eigentlich unterwegs in den Urlaub nach Füssen. Bei Nersingen verließ er die Autobahn, und fuhr kurz darauf gegen 21.45 Uhr wieder auf die A7. Allerdings wendete er aus einem unerfindlichen Grund und fuhr entgegen der Fahrtrichtung etwa 500 Meter zurück zur Anschlussstelle. Das fiel einem Autofahrer auf, der darauf die Polizei verständigte. Er beließ es jedoch nicht bei einem Anruf, sondern verfolgte den Geisterfahrer – und so konnte die Polizei den Mann auf der B 10 in Richtung Neu-Ulm stoppen. Bei der Kontrolle hinterließ der Rentner einen „leicht verwirrten Eindruck“, wie es im Polizeibericht heißt. Er legte daraufhin eine freiwillige Fahrpause ein.

Während seiner kurzen Geisterfahrt kamen dem Mann mehrere Wagen entgegen, die ihn mit der Lichthupe warnten. Wie es heißt, seien konkrete Gefährdungen bisher nicht bekannt geworden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221/919-311 bei der Autobahndienststelle in Günzburg zu melden.