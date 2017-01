2017-01-02 12:00:00.0

Roggenburg Viele Lichter in Roggenburg für Glanz in dunkler Zeit

Zuhörer denken bei einem Jahresausklang in der Klosterkirche an Obdachlose

Ein Obdachloser stand im Mittelpunkt der Gedanken, mit welchen Pater Lukas Sonnenmoser und der Chor „Pro vobis“ etwa 500 Zuhörer in der Roggenburger Klosterkirche durch die „Nacht der Lichter“ begleiteten. Das galt auch als Erinnerung an die unfassbare Tat in Berlin, bei der Jugendliche einen schlafenden Wohnungslosen angezündet hatten.

In einem Brief erzählt eine junge Frau ihr Erlebnis vor Weihnachten. Sie hatte einem wohnungslosen Bettler vor der Kirche Geld in seine Sammelbüchse geworfen, erzählte Pater Lukas. „Gott segne Sie“, sagte der Beschenkte und blickte sie mit freundlichen Augen an. Als die Kirchgängerin wieder zurückkam war der Obdachlose fort. Aber sein Segen berührte ihr Herz noch lange. Sie hätte ihn einladen können, mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern, so wie die Herbergsleute Maria und Josef eine Unterkunft hätten bieten können.

Die Zuhörer bitten um Frieden und Hoffnung

Hunderte von Kerzen beleuchteten die Klosterkirche, die von der Gruppe „Pro vobis“ mit „Gesängen aus Taizé“ zum nachdenklich erhellten Raum wurde. Bewusste Stille, kurze Lesungen und Gebete bildeten die geistigen Brücken zwischen den Liedern. Zu den Fürbitten hatte Pater Lukas Menschen aus dem Publikum eingeladen.

Sie baten um Frieden in den Ländern, in Häusern und Herzen. Mut und Hoffnung in dunklen Zeiten, Schutz für Mütter, Väter und Kinder und Trost für Kranke und Gebrechliche wurden erbeten. Aber auch Einzelschicksale, wie der unerwartete Tod des jungen Memminger Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht flossen in die Fürbitten ein. (mde)