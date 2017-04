2017-04-19 18:35:00.0

Ulm/Alb-Donau-Kreis Viele Unfälle durch Wintereinbruch

Die Polizei rückte zu zehn Einsätzen. Es gab eine Verletzte und Verkehrschaos durch einen gesperrten Kreisel im Norden Ulms.

Heftiges Schneetreiben und die daraus resultierende Glätte machte vielen Autofahrern Probleme. Bei zehn Einsätzen verzeichnete die Polizei am Mittwochvormittag neun Unfälle und eine Verletzte.

Zwischen Ziegelweiler und Jungingen wurde eine Fahrerin verletzt. Sie verlor nach Polizeiangaben gegen 9.35 Uhr die Kontrolle über ihren VW und rutschte auf die Leitplanke und kippte von dort auf die Seite in den Graben. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Untersuchung der Verletzungen in eine Klinik. Am VW entstand ein Schaden von rund 20000 Euro. Ein BMW versuchte der Stelle noch auszuweichen, der Fahrer wählte den Weg die Böschung hoch, um Helfer, die auf der Fahrbahn standen, nicht zu gefährden, der BMW wurde aber durch Gebüsch abgebremst und rutschte dann hinter dem VW ebenfalls in den Graben. Der Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Auf der B19 sorgte der Kreisverkehr bei Ulm-Böfingen für Probleme bei den Fahrern. Sechs Fahrzeuge rutschten hier von der Fahrbahn, auf den Vordermann oder in den Graben. Kurz vor 10 Uhr sperrte die Polizei deshalb für etwa eine Stunde den Kreisel. Es kam zu langen Staus. Der Schaden: etwa 15000 Euro.

Im Berliner Ring rutschte ein Auto in einen Rettungswagen. An der Kreuzung zur Virchowstraße krachten die Fahrzeuge gegen 10.15 Uhr zusammen. Der Rettungswagen hatte einen Patienten an Bord. Ohne weitere Verletzungen konnten die Rettungskräfte ihren Patienten nach der Unfallaufnahme versorgen. Bei Sachschäden blieb es in Neren-stetten, Dornstadt, Laichingen und Schelklingen. Je einen Unfall nahm hier die Polizei auf. Im Kreis Neu-Ulm schneite es zwar auch – doch witterungsbedingte Einsätze verzeichnete die Polizei keine. (oma)