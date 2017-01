2017-01-23 11:00:00.0

Neu-Ulm Viele wollen die Sicherheit in die eigene Hand nehmen

Selbstverteidigungskurse erleben seit dem vergangenen Jahr einen Boom. Welche Motivation die Teilnehmer antreibt. Von Sabrina Schatz

Eine Frau joggt am Donauufer. Ein Mann stellt sich ihr in den Weg, spricht sie an. Er fasst ihr grob an die Brust. Sie schlägt die Hand weg, schaut sich panisch um. Da ist niemand, der ihr helfen könnte. Situationen wie diese sind eine Schreckensvorstellung für Frauen, spätestens seit den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht vor gut einem Jahr. Dabei begrapschten und belästigten Männer – größtenteils aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum – massenhaft Frauen auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs. Um sich in solchen Notsituationen wehren zu können, wollen nun immer mehr lernen, sich selbst zu verteidigen. Die Nachfrage nach Kursen ist in der Region im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Das berichten Kampfsportschulen, Sportvereine und die Volkshochschule Neu-Ulm. Kurse sind voll, ob für Frauen, Kinder oder Männer. Wegen langer Wartelisten werden teilweise Zusatzkurse angeboten – ein Phänomen, das deutschlandweit zu erkennen ist. Konkrete Zahlen liegen nicht vor, da die Branche sich nicht genau eingrenzen lässt.

Der Ulmer Daniel Hipp ist eigentlich auf Kampfkunst spezialisiert. Seine Schulen auf dem Eselsberg, am Safranberg, in Erbach und Wiblingen lehren traditionelles Taekwon-Do. Nun gibt der 35-Jährige wegen der großen Nachfrage an vier Wochentagen Notwehr-Trainings für Kinder und Erwachsene, zwei Drittel davon Frauen. Hipp sagt über die Teilnehmer: „Das sind keinesfalls nur ängstliche, verschüchterte Menschen, die einen Kurs belegen, sondern rationale, die mit beiden Beinen im Leben stehen.“

Den Grund für den Anstieg der Selbstverteidigungskurse sieht Hipp darin, dass sich viele Menschen, vor allem Frauen, im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlen – beim Gassi gehen mit dem Hund, beim Warten am Bahngleis, beim Ausgehen am Freitagabend. „Der Angstpegel steigt“, sagt er.

Eine ähnliche Ansicht vertritt Achim Andratzek. Der 43-Jährige ist hauptberuflich Polizist, unterrichtet Kollegen in Selbstverteidigung. In seiner Freizeit leitet er eine Kampfsportschule in Weißenhorn. Dreimal im Jahr bietet er auch Kurse über die Volkshochschule im Landkreis an, meist nehmen Frauen zwischen 17 und 30 Jahren daran teil. „Es gibt einen Zuwachs an Frauen, die das unter Anleitung lernen wollen“, sagt er. „Köln war da natürlich ausschlaggebend.“

Der SV Nersingen nahm die Vorfälle als Anlass, Kurse zu veranstalten. „Wir wollen auf keinen Fall Ängste schüren, aber zeigen, wie man sich wehren kann“, sagt Vorsitzender Ralph Hamann. Der Sportverein greife damit einen Trend auf. Hamann vermutet, dass eine latente Unsicherheit hinter dem Interesse steckt.

Ob dieses Interesse auf Medien- und Polizeiberichte oder auf Gerüchte in den sozialen Medien zurückzuführen ist? Hipp verneint dies: „Ich habe genau aufgepasst: Es ist nicht nur ein Gefühl, das zum Beispiel von Fake News auf Facebook angetrieben wird. Es fußt eher auf eigenen Erlebnissen oder die einer Freundin.“ Auch Andratzek berichtet von Teilnehmerinnen, die in brenzlige Situationen gekommen seien, in denen sie nicht wussten, wie sie reagieren sollen. Auch Übergriffe hätten manche erlebt. Dem Vorsitzenden des SV Nersingen hingegen sind solche persönlichen Erfahrungen nicht bekannt.

Sprechen die Männer von den Gründen, die sie hinter dem Boom vermuten, wählen sie ihre Worte genau. Es sei eine Gratwanderung, sagt Andratzek. Man wolle einerseits keine Panik schüren, andererseits nicht schönreden, dass es nicht immer funktioniert, wenn verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen.

Unterschieden wird zwischen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Bei ersterer geht es um das persönliche Auftreten, sagt Hipp. Frauen sollten dominanter auftreten, mit Körpersprache signalisieren: Ich will das nicht – nicht verschämt den Kopf senken oder aus Höflichkeit lächeln. Männer dagegen sollten bei Hahnenkämpfen zurückstecken, die Situation entschärfen. Ratsam sei es auch, Passanten in der Nähe anzusprechen und laut zu schreien.

Selbstverteidigung sei dagegen angebracht, wenn eine Situation eskaliert. „Schlagen ist das letzte Mittel“, sagt Andratzek. Welche Hiebe einfach und effektiv seien, lerne man in einem Selbstverteidigungskurs – etwa ein Schlag in die Genitalien. „Einige Kampfkunstschulen zeigen nur komplizierte Hebelgriffe. Die kann man aber nicht auf die Schnelle abrufen. Die erfordern monatelanges Training.“ Die Maßnahmen müssten dem Notwehrgedanken gerecht werden: einfach und effektiv. „Man muss Instinkte, Reaktionsverhalten und seine innere Haltung schulen“, sagt Hipp.

Das Geschäft mit der Angst, ob berechtigt oder nicht, brummt – und füllt die Kassen. Aus diesem Grund hätten sich auch „schwarze Schafe“ in die Branche eingeschlichen. Sowohl Andratzek als auch Hipp sagen, dass manche die Unsicherheit ausnutzen und mit Selbstverteidigungskursen werben, weil der Begriff zieht. Das ist möglich, weil die Berufsbezeichnung des Kampfsport- oder Selbstverteidigungslehrers nicht geschützt ist. Eine Ausbildung gehört nicht zur Vorschrift. Will heißen: Grundsätzlich kann jeder die Kurse anbieten.

Wie also unterscheiden zwischen professionellen und unseriösen Anbietern? Hipp rät, Referenzen zu erfragen: „Wie lange gibt es einen Anbieter in der Region schon, welche Kunden hatte er?“ Andratzek zufolge ist es wichtig, dass Anbieter auch rechtliche Grundlagen im Blick haben und vermitteln: Was ist erlaubt bei der Selbstverteidigung, was nicht? Zudem sollten sie Kulturunterschiede erläutern. Was Deutsche als „zu nahe kommen“ empfinden, könne für Menschen aus anderen Kulturkreisen noch ein normaler Abstand sein. „Ziel eines Kurses ist es nicht nur, die Menschen zweimal auf einen Boxsack schlagen zu lassen und dann 50 Euro zu kassieren“, sagt Andratzek.

Dennoch ist er der Meinung: „Immer noch besser als gar keinen Kurs zu machen." Es sei wichtig, Selbstvertrauen aufzubauen – egal wie. Ein Patentrezept dafür, dass nichts passiert, könne ein Kurs nicht sein. „Aber es minimiert das Risiko, Opfer zu werden."