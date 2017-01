2017-01-02 14:02:00.0

Vöhringen Vöhringen: Von der Arbeitergemeinde zur Stadt

Seit 40 Jahren ist Vöhringen eine Stadt. Warum gerade die unbeliebten Bahnschranken der Kommune zu diesem Titel verhalfen. Von Ursula Katharina Balken

Es ist fast wie ein Treppenwitz der Vöhringer Stadtgeschichte. Dabei spielen die Bahnschranken an der Illerberger Straße eine entscheidende Rolle. Sie gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Aber sie waren Anlass zu immerwährender Kritik. Sie galten als Hindernis und Ärgernis. Bei Autofahrern waren sie wenig beliebt, schon wegen der langen und zahlreichen Wartezeiten. Die Anwohner waren ebenso wenig erbaut über die ständigen Staus vor ihrer Haustür. Aber ohne diese Schranken könnte sich Vöhringen heute nicht mit dem Titel Stadt schmücken, was dem Image der damaligen Gemeinde nur gut getan hat. Der ehemalige Bürgermeister und jetzige Altlandrat Erich Josef Geßner sagt: „Es ist halt was anderes, wenn man zu übergeordneten Behörden oder Ministerien aus einer Stadt und nicht aus einer Gemeinde kommt.“

In diesem Jahr steuert Vöhringen das 40-jährige Bestehen der Stadterhebung an. Die wurde damals in der Dreifach-Turnhalle im Sportpark gefeiert. Dort nahm Bürgermeister Geßner die Urkunde vom damaligen Staatssekretär im Innenministerium, Erich Kiesl, entgegen. Bürgermeister Karl Janson hat in seiner Weihnachtsbotschaft schon auf das Ereignis hingewiesen, das die Bürger wieder einmal mehr zusammenführen soll. Denn die Stadt hat vor, den Geburtstag in großer Gemeinschaft zu feiern.

Was Bruno Merk mit den Schranken zu tun hatte

Aber wieso waren die Schranken der Auslöser, dass aus Schwabens größter Gemeinde eine Stadt wurde? Das kam so: Erich Josef Geßner, damals Bürgermeister von Altenstadt, trat zur Wahl in Vöhringen an. Die CSU setzte auf den 28-jährigen Mann und gewann ihn als Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Vöhringen. Das lag seit 1964 in Händen von Otto Stocker, der der SPD angehörte. Also war für Geßner Wahlkampf angesagt. Und dafür konnte er den damaligen bayerischen Innenminister Bruno Merk gewinnen. Der machte sich von München auf, um ins Josef-Cardijn-Haus zu gelangen und blieb vor den Schranken hängen, zehn Minuten lang.

Dazu muss man wissen, dass Merk ein Pünktlichkeitsfanatiker war. Also betrat er das Podium, auf den Lippen eine Entschuldigung für seine Verspätung. „Als ich in die Stadt hinein gefahren bin, musste ich zehn Minuten warten.“ Prompt kam ein Zwischenruf aus den Reihen der Zuhörer: „Wir sind Gemeinde!“ Merk erwiderte, „das hätte ich gar nicht gedacht“. Wieder ein Zuruf: „Kennt ma do it an Adrag stella?“ Vöhringen als Stadt, das gefiel den Besuchern.

Die Stadt hat sich in den 40 Jahren sehr verändert

Als Erich Josef Geßner seinen Platz im Februar 1976 im Rathaus eingenommen hatte, gingen ihm die Worte der Wahlversammlung durch den Kopf. Wieso könnte Vöhringen nicht auch Stadt sein? Er fragte im Innenministerium an. Möglich sei dies schon, aber zunächst müsse eine Kommission die Gemeinde genau unter die Lupe nehmen, ob auch städtische Voraussetzungen gegeben waren. Nach der ministeriellen Visite standen die Chancen gut. Schon am 25. Juni 1977 wurde Vöhringen zur Stadt.

Vöhringen hat sich seither sehr verändert. Denn Geßners Nachfolger Karl Janson sah in der Gestaltung der Innenstadt eine Herausforderung. Sie aus der Tristesse heraus zu führen, waren ihm und dem Stadtrat ein Anliegen. Aber auch die schulische Entwicklung machte Fortschritte. Das Illertal-Gymnasium wurde nach Vöhringen geholt. Es war die Situierung am Nordrand der Stadt in Illerzell, die das IGV zu einer Schule für zwei Städte machte. Senden, bis dato mit keiner weiterführenden Schule bedacht, profitierte von der Lage.

Mittlerweile gibt es auch neue Bau- und Gewerbegebiete. Durch die Firma Wieland galt die Stadt als monostrukturiert. Da taten mittelständische Handwerksbetriebe dem Ort gut. Geßner erinnert sich im Gespräch an die schwierigen Grundstücksverhandlungen, über die auch sein Nachfolger Janson ein Lied singen kann.

40 Jahre Stadt zu sein, hat auch den Bürgern gut getan: Sie sind selbstbewusster geworden. Es gab Zeiten, in denen Nachbarstädte auf die Arbeitergemeinde hinunter blickten. Heute wird gerade für die jungen und jüngsten Bürger viel getan: Es gibt neben dem Gymnasium eine Realschule, eine Mittelschule, Grundschulen, Kindertagesstätten mit angegliederten Krippen und Tage im Jahr, die den Kindern und den Familien gewidmet sind. Kinderfreundlich will die Stadt sein.

Die Umgehungsstraße 2031 entlastet die Innenstadt vom überörtlichen Verkehr, der Zubringer und ein Bahnanschluss machen Vöhringen mittlerweile für Firmen interessant, weil die Anbindung an das überörtliche Straßen- und Schienennetz ein wichtiger Faktor sind. Auch das Vereinsleben, das schon immer sehr rege war, gilt als weicher Standortfaktor. Denn Vöhringen will nicht nur eine Schlafgemeinde sein – und hat das Graue-Maus-Image längst hinter sich gelassen.