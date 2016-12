2016-12-27 20:00:00.0

Ulm Vogelgrippe-Fall jetzt auch in Ulm

Ein Schwan ist vor wenigen Tagen tot in der Ulmer Friedrichsau gefunden worden.

Die Vogelgrippe hat nach dem Landkreis Neu-Ulm nun auch Ulm erreicht: Wie das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gestern mitteilte, wurde bei einem Schwan am Wochenende das Virus H5N8 festgestellt. Das Tier wurde bereits am vergangenen Mittwoch am Oberen Ausee in der Friedrichsau gefunden, inzwischen liegt das Ergebnis der Tests des Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamts Aulendorf vor.

Weitergehende Konsequenzen zieht der Fund in der Au nach Angaben der Stadt Ulm nicht nach sich. Bereits im November hat das Landwirtschaftsministerium landesweite Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel in Baden-Württemberg angeordnet. Auch Geflügelschauen und ähnliche Veranstaltungen sind bis auf Weiteres verboten. Ähnliche Regeln gelten auch in Bayern. (az)