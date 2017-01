2017-01-11 15:00:00.0

Ulm Volkshochschule Ulm zeigt die Facetten Indiens

Im Sommersemester steht die Vielfalt des Subkontinents im Fokus. Was Interessierte erwartet. Von Sabrina Schatz

Yoga, Bollywood, Henna, Curry – sie prägen das Bild Indiens. Doch der Subkontinent beheimatet mehr. Um die indische Vielfalt zu erklären und zu erkunden, wird sich die Volkshochschule Ulm (Vh) im Sommersemester, von Januar bis September, dem Land widmen.

Die Wahl des Schwerpunkts kommt nicht von ungefähr. Indien feiert in diesem Jahr seine 70-jährige Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft. Zudem ist die Leiterin der Vh, Dagmar Engels, passionierter Indien-Fan. Sie bereiste das Land nicht nur mehrfach, sondern arbeitete zehn Jahre lang als Indienhistorikerin. Engels promovierte einst mit einer Doktorarbeit über Frauen in Bengalen. Engels sagt: „Es ist ein Land mit ungeheuren Gegensätzen. Die Geister scheiden sich daran.“ In Indien prallten Spiritualität auf Großstadt-Hektik, Ruhe auf Straßenlärm, Tradition auf Fortschritt. Dies sei mitunter ein Grund gewesen, weshalb sie das Thema bislang nicht auf die Agenda der Vh Ulm gesetzt habe: „Ich hatte ein bisschen Angst, weil Indien so komplex ist.“

ANZEIGE

Die Programmpunkte fallen nun umso vielfältiger aus: Sie eröffnen den Teilnehmern politische, religiöse, kulturelle Blickwinkel. Ab der Semestereröffnung (22. Februar) zeigt Susanne Deutsch im Einsteinhaus anhand ihrer Fotografien das „Lebendige Indien“. Es folgt im Juni eine Ausstellung indischer Götterplakate, die in dort in Tempeln, Hausschreinen, sogar öffentlichen Verkehrsmitteln allgegenwärtig sind. Politische Aspekte greifen unter anderem Vorträge über das „Wunder der indischen Demokratie“ (3. April) oder das Machtverhältnis zwischen Indien, Pakistan oder China (21. März) auf. Den Lebensentwürfen indischer Frauen – einem konfliktgeladenen Thema, wie Engels sagt – widmet sich etwa ein ganztägiges Symposium am 27. Juni. Die Zuschauer erfahren dabei von den Forschungsergebnissen zweier Wissenschaftlerinnen über Liebe und Ehe, sehen einen Dokumentarfilm zum Frauenwiderstand und können an einer Podiumsdiskussion teilnehmen.

Den Bogen zu Ulm schlägt ein Gespräch über das National Institute of Design in der Industriestadt Ahmedabad, das nach dem Vorbild der HfG Ulm gegründet wurde (6. April). Kurse vervollständigen das Indien-Programm, zum Beispiel zum Bollywood-Tanz, Yoga, der Sprache Hindi, der Heilkraft von Gerwürzen oder indischer Küche. Engels fasst zusammen: „Wir wollen über den Gartenzaun blicken und sehen, was woanders in der Welt passiert.“

Neben dem Schwerpunkt bietet die Vh wieder zahlreiche Kurse aus den diversen Bereichen des Lebens an. Besondere Aktualität haben Engels zufolge Veranstaltungen über soziale Gerechtigkeit in Deutschland oder E-Mobilität. Auch das Jahr der Reformation wird aufgegriffen, etwa mit dem Besuch des Autors Feridun Zaimoglu (7. April). Der gebürtige Türke wird sein Buch „Evangelio“ über Luther vorstellen.

Erstmals bietet die Vh Ulm einen Kurs an, bei dem die Teilnehmer singend Spanisch lernen – eine Methode, die sich im Italienisch-Chor bewährt hat. Inklusion lebt eine Veranstaltung vor, bei der eine Schriftdolmetscherin Märchen für Hörgeschädigte übersetzt.